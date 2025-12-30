Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çalışabilir durumdaki sosyal yardım yararlanıcılarının istihdama katılması için 118 bin kişi adına işverenlere 897 milyon liralık sigorta prim desteği sağladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımlardan faydalanıp çalışabilir durumda olan vatandaşların iş gücü piyasasına kazandırılması için bu yıl 118 bin kişi adına işverenlere 897 milyon lira Özel İşveren Sigorta Prim Desteği sağladı.

‘İŞE YÖNLENDİRME YARDIMI’

Üç aşamadan oluşan programda ‘İşe Yönlendirme Yardımı’ ile kişiler İŞKUR aracılığıyla işe yönlendirilirse, iş görüşmesi ve başvuru masrafları için yıl içinde en fazla 3 kez net asgari ücretin %10’u kadar destek alabiliyor.

‘İŞE BAŞLAMA YARDIMI’

‘İşe Başlama Yardımı’nda ise; işe yerleştirilen kişilere aynı yıl içinde bir defaya mahsus brüt asgari ücretin 1/3’ü tutarında ödeme yapılıyor.

‘ÖZEL İŞVEREN SİGORTA PRİM DESTEĞİ’

Üçüncü aşama olan ‘Özel İşveren Sigorta Prim Desteği’nde sigorta primleri bir yıl boyunca bakanlık tarafından karşılanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası