Prime Video’da yayınlanan “Kısmetse Olur Aşkın Gücü” yarışmasının 3. sezon 49. bölüm tanıtımı 28 Aralık Pazar günü paylaşıldı. Programın takipçileri ise ''Kısmetse Olur 49. bölüm ne zaman yayınlanacak?'' sorusunu gündeme taşıdı. RTÜK'ten ceza alan Kısmetse Olur yeni bölüm için meraklı bekleyiş ise başladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, dijital platformlarda yayınlanan içeriklere yönelik denetimlerini sürdürürken “Kısmetse Olur Aşkın Gücü” programı hakkında önemli bir karar aldı. Yapılan incelemede, programın bazı içeriklerinin toplumsal değerler ve yayın ilkeleriyle uyumsuz olduğu tespit edildi. Kurul, programın Prime Video yayın kataloğundan çıkarılmasına ve yüzde 3 oranında idari para cezası uygulanmasına hükmetti. Peki, Kısmetse Olur 49. bölüm ne zaman yayınlanacak?



Kısmetse Olur 49. bölüm ne zaman yayınlanacak? RTÜK cezası sonrası gündeme geldi!

KISMETSE OLUR 49. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kısmetse Olur 3. sezon 49. bölümünün tanıtımı 28 Aralık Pazar günü paylaşıldı. Fakat yeni bölümün yayın tarihi hala netleşmedi.

İzleyiciler bölümün ne zaman ekranlarda olacağını merak ederken resmi bir açıklama yapım ekibi tarafından hala yapılmadı.

KISMETSE OLUR YAYINDAN MI KALDIRILDI?

RTÜK Prime Video’da yayınlanan programın bazı içeriklerinin toplumsal değerlerle uyumsuz olduğu kanaatine vardı. Alınan karar doğrultusunda, “Kısmetse Olur Aşkın Gücü” platformun yayın kataloğundan çıkarıldı ve erişime kapatıldı.

Ayrıca program için yüzde 3 oranında idari para cezası uygulandı.

KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, NEDEN YOK?

Kısmetse Olur RTÜK tarafından aldığı yaptırımlar ve katalogdan kaldırılma cezası nedeniyle yeni bölüm yayınlamadı. İçeriklerde kadınların olumsuz stereotiplere tabi tutulması ve cinsiyet rollerinin kalıplaşmış şekilde gösterilmesi, programın geçici olarak yayından kaldırılmasına sebep gösterildi.

KISMETSE OLUR BİTTİ Mİ?

Yarışmanın tamamen sona erip ermediği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

