Şanlıurfa’da yarın için okulların durumu merak konusu oldu. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak’ın yaptığı açıklamaya göre, il genelinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve don riskine karşı, eğitim kurumlarında önlem alındı. Vatandaşlar ''Şanlıurfa'da okullar tatil mi?'' sorusunun cevabını ararken Şanlıurfa Valiliği 29 Aralık Pazartesi için duyuru yaptı!

İstanbul ve diğer büyükşehirlerde olduğu gibi Şanlıurfa’da da kar tatili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kar yağışının etkili olması ile beraber binlerce vatandaş ''Şanlıurfa'da okullar tatil mi?'' sorusunu gündeme taşıdı. Son dakika gelen Şanlıurfa Valiliği açıklaması ise öğrenci ve velilerin gündeminde yer buldu.

ŞANLIURFA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şanlıurfa’da 29 Aralık Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı gündemdeki konular arasında yer alıyordu. Valilik yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının yol açabileceği olumsuzluklar nedeniyle eğitim kurumlarında bir günlük ara verilmesini kararlaştırdı. Birecik ve Halfeti ilçeleri hariç tüm ilçelerde yarın Şanlıurfa'da öğrenciler okula gitmeyecek.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Şanlıurfa Valiliği tatil kararını resmi açıklama ile duyurdu. Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamile çalışanların da 29 Aralık Pazartesi günü idari izinli sayılacağı belirtildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

İlimizde yarın erken saatlerden itibaren beklenen kar yağışı ile soğuk hava dolayısıyla oluşacak don ve buzlanmanın özellikle ulaşımda yol açacağı olumsuzluklar göz önüne alınarak; Birecik ve Halfeti dışında bütün ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 29 Aralık Pazartesi günü (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de (1) gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ŞANLIURFA HAVA DURUMU

29 Aralık Pazartesi: Yoğun kar yağışlı, sıcaklık 1 / 3°C

30 Aralık Salı: Az bulutlu, sıcaklık -1 / 3°C

31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı, sıcaklık -1 / 2°C

01 Ocak Perşembe: Kar yağışlı, sıcaklık 1 / 2°C

02 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, sıcaklık -5 / -3°C

