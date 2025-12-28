2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig’de ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte futbolseverler kısa bir ara vermek zorunda kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan kış programına göre ligler 17. haftanın tamamlanmasının ardından devre arası tatiline girdi. Futbolseverler ise ''Bu hafta neden maç yok, Süper Lig ikinci yarı ne zaman başlayacak?'' sorularının cevaplarını araştırmaya devam ediyor.

BU HAFTA NEDEN MAÇ YOK?

Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun ilk yarısı tamamlandı. Tüm takımlar kısa bir ara vererek devre arasına girdi.

17. hafta müsabakalarının bitimiyle birlikte ligler kış tatiline girdiği için bu hafta herhangi bir Süper Lig karşılaşması oynanmıyor. Süper Lig heyecanı Ocak ayında tekrar başlayacak.

SÜPER LİG İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig’in ikinci devresi 16, 17, 18 ve 19 Ocak 2026 tarihlerinde 18. hafta maçlarıyla başlayacak. Takımlar ikinci devrede puan durumunu değiştirmek ve şampiyonluk yolunda avantaj sağlamak için mücadele edecek.

Bu süre zarfında kulüpler ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirme fırsatı bulacak.

SÜPER LİG İKİNCİ DEVRE 2025-2026 MAÇLARI

17 Ocak 2026

17:00 Başakşehir – Karagümrük

20:00 Galatasaray – Gaziantep FK

18 Ocak 2026

14:30 Kasımpaşa – Antalyaspor

17:00 Kocaelispor – Trabzonspor

17:00 Gençlerbirliği – Samsunspor

20:00 Alanyaspor – Fenerbahçe

19 Ocak 2026

17:00 Konyaspor – Eyüpspor

20:00 Beşiktaş – Kayserispor

20:00 Göztepe – Rizespor

