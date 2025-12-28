Bu hafta neden maç yok, Süper Lig ikinci yarı ne zaman başlayacak? Süper Lig ikinci devre 2025-2026
2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig’de ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte futbolseverler kısa bir ara vermek zorunda kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan kış programına göre ligler 17. haftanın tamamlanmasının ardından devre arası tatiline girdi. Futbolseverler ise ''Bu hafta neden maç yok, Süper Lig ikinci yarı ne zaman başlayacak?'' sorularının cevaplarını araştırmaya devam ediyor.
Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun ilk yarısı tamamlandı ve futbolseverler kısa bir ara ile devre arasına girdi. 17. haftanın ardından ligde bu hafta maç bulunmazken, gözler ikinci devreye çevrildi. Peki, bu hafta neden maç yok, Süper Lig ikinci yarı ne zaman başlayacak?
BU HAFTA NEDEN MAÇ YOK?
Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun ilk yarısı tamamlandı. Tüm takımlar kısa bir ara vererek devre arasına girdi.
17. hafta müsabakalarının bitimiyle birlikte ligler kış tatiline girdiği için bu hafta herhangi bir Süper Lig karşılaşması oynanmıyor. Süper Lig heyecanı Ocak ayında tekrar başlayacak.
SÜPER LİG İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig’in ikinci devresi 16, 17, 18 ve 19 Ocak 2026 tarihlerinde 18. hafta maçlarıyla başlayacak. Takımlar ikinci devrede puan durumunu değiştirmek ve şampiyonluk yolunda avantaj sağlamak için mücadele edecek.
Bu süre zarfında kulüpler ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirme fırsatı bulacak.
SÜPER LİG İKİNCİ DEVRE 2025-2026 MAÇLARI
17 Ocak 2026
17:00 Başakşehir – Karagümrük
20:00 Galatasaray – Gaziantep FK
18 Ocak 2026
14:30 Kasımpaşa – Antalyaspor
17:00 Kocaelispor – Trabzonspor
17:00 Gençlerbirliği – Samsunspor
20:00 Alanyaspor – Fenerbahçe
19 Ocak 2026
17:00 Konyaspor – Eyüpspor
20:00 Beşiktaş – Kayserispor
20:00 Göztepe – Rizespor