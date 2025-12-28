İtalya Serie A’da 17. hafta mücadelesinde futbolseverler fözlerini Bergamo’ya çeviriyor! Ligde üst sıralara oynayan Atalanta ile Inter karşı karşıya geliyor. Atalanta – Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı belli oldu!

Atalanta ligde son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor. Inter ise deplasmanda hata yapmaktan kaçınarak galibiyet için mücadele verecek. Maç öncesi Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de yer alıp almayacağı ise büyük bir merak konusu oldu. Peki, Atalanta – Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

Atalanta – Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? Muhtemel 11 açıklandı!

ATALANTA - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A’nın 17. haftasında oynanacak Atalanta - Inter karşılaşması S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma şifreli şekilde ekranlara gelecek.

Atalanta – Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? Muhtemel 11 açıklandı!

ATALANTA - INTER MAÇI NE ZAMAN?

Atalanta ile Inter’i karşı karşıya getirecek Serie A 17. hafta mücadelesi 28 Aralık Pazar günü oynanacak. Zorlu karşılaşma bu akşam saat 22.45’te Gewiss Stadyumu’nda sahne alacak.

Atalanta – Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? Muhtemel 11 açıklandı!

ATALANTA MAÇINDA HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun bu akşamki Atalanta maçında ilk 11’de yer alması beklenmiyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynanan karşılaşmada yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle son haftalarda forma giyemedi.

Genoa maçını da kaçıran Hakan Çalhanoğlu, Bologna karşısında oynanan İtalya Süper Kupası mücadelesinde ise yedek kulübesinde kalmasına rağmen süre alamadı. Teknik ekibin Hakan Çalhanoğlu'nu riske etmeme düşüncesiyle karşılaşmaya yedek başlatması bekleniyor.

Atalanta – Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? Muhtemel 11 açıklandı!

ATALANTA - INTER MUHTEMEL İLK 11

Atalanta: Carnesecchi, Scalvini, Hien, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi, De Ketelaere, Zalewski, Scamacca

Inter: Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez

Haberle İlgili Daha Fazlası