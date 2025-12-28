Trendyol 1. Lig’de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bu akşamın 1. Lig maçı Diyarbakır’da oynanacak. Amedspor kendi sahasında Alagöz Holding Iğdır FK’yı konuk edecek. Amedspor – Iğdır FK maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak sorularının cevabı ise belli oldu!

Ligdeki konumlarını güçlendirmek isteyen Amedspor ve Iğdır FK bu akşam kıyasıya mücaddele verecek. Şifresiz canlı yayınlanacak büyük karşılaşma için ise geri sayım başladı. Peki, Amedspor – Iğdır FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Amedspor - Iğdır FK mücadelesi futbolseverlerle TRT Spor ekranlarında buluşacak.

Kritik karşılaşma şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Amedspor ile Alagöz Holding Iğdır FK arasındaki mücadele 28 Aralık Pazar günü oynanacak. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak dev maçın başlama saati 19.00 olarak açıklandı.

