Yeni Adana Stadyumu’nda, 6 Ocak Salı günü oynanacak Fenerbahçe – Samsunspor maçı öncesinde çimlerden aydınlatmaya kadar kapsamlı bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı.

TOKİ tarafından inşa edilerek 2021 yılında hizmete giren 33 bin kişilik Yeni Adana Stadyumu, Fenerbahçe–Samsunspor karşılaşmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Maç öncesinde stadyumda çim bakım çalışmaları, membran yenilemeleri, aydınlatma sistemi düzenlemeleri ve çevre düzenlemeleri titizlikle tamamlanırken, yetkililer sahanın karşılaşmaya hazır olduğunu bildirdi.

"ÇİMLERİMİZDE YÜZDE 85-90 ORANINDA BİR İYİLEŞME SÖZ KONUSU"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Turkcell Süper Kupa yarı final karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Yeni Adana Stadyumu'nda hazırlıkların planlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirildiği söyledi.

Yarı final karşılaşmasının sorunsuz bir şekilde oynanabilmesi için gerekli önlemlerin alındığını belirten Loğoğlu, sahanın maç için hazır olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe–Samsunspor maçı öncesi Yeni Adana Stadyumu’nda yoğun mesai

Loğoğlu, sahada gerekli düzenlemeleri yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"İlk aşamada çimlerin mekanik sistemle delinme işlemini tamamladık. Hemen akabinde yaklaşık 300 kilo çim ekimi yaptık. Sulama ve gübreleme işlemlerimiz de devam etti. Şu an itibarıyla çimlerimizde yüzde 85-90 oranında bir iyileşme söz konusu. Çimlerimizin 6 Ocak'ta oynanacak Fenerbahçe-Samsunspor maçına yaklaştığımızda çok daha iyi olacağını düşünüyoruz."

Mustafa Loğoğlu, 40 gündür devam eden bakım çalışmalarında son teknolojik cihazların kullanıldığını dile getirdi.

Fenerbahçe–Samsunspor maçı öncesi Yeni Adana Stadyumu’nda yoğun mesai

Taraftarın güzel bir statta güzel bir maç izleyeceğini vurgulayan Loğoğlu, şöyle devam etti:

"Stadyumumuzda ultraviyole (yapay gün ışığı) sistemini devreye aldık. Bu sistemle birlikte 24 saat boyunca çimlerimizin daha hızlı çimlenmesini, yeşil olmasını ve daha kullanışlı hale gelmesini sağlıyoruz. Maç günü, bugünkü halinden çok daha iyi bir durumda olacağını özellikle Adana'daki sporsever kardeşlerimize, Fenerbahçe ve Samsunspor taraftarlarına rahatlıkla söyleyebiliriz. Hiç kimsenin endişelenmesine gerek yok. Maç öncesi herhangi bir sıkıntımız yok."

Fenerbahçe–Samsunspor maçı öncesi Yeni Adana Stadyumu’nda yoğun mesai

Fenerbahçe ile Samsunspor'u ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Loğoğlu, herkesi 6 Ocak'ta Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maça davet etti.

Fenerbahçe – Samsunspor maçı öncesi Yeni Adana Stadyumu’nda yoğun mesai

Stadyum Müdürü Giyasettin Taşkın da stadyumda taraftarların rahat bir şekilde maç izleyebilmesi için tüm temizlik çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

Fenerbahçe–Samsunspor maçı öncesi Yeni Adana Stadyumu’nda yoğun mesai

Yeni Adana Stadyumu'ndaki çalışmaları nedeniyle Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor ile Nesine 2. Lig ekiplerinden Adanaspor'un iç saha maçları başka stadyumlara alınmıştı.

