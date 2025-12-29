Arap Birliği, İsrail'in Somaliland'in bağımsızlığını tanımasının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) buna karşı gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Arap Birliği, Somali'nin talebi ve birliğe üye ülkelerin desteğiyle Mısır'ın başkenti Kahire'de temsilciler düzeyinde acil toplantı düzenledi.

Toplantının kapanış bildirisinde İsrail'in siyasi, güvenlik ve ekonomik gündemlerini gerçekleştirme amacıyla Somaliland'in bağımsızlığını tanımasının kınandığı belirtildi.

Arap Birliği'nden BMGK'ya Somaliland çağrısı

Filistin halkının zorla yerinden edilmesini veya kuzey Somali limanlarının askeri üsler kurmak için kullanılmasını amaçlayan bu tanımadan doğacak tüm fiillerin reddedildiği kaydedildi.

Arap Birliği'nin, Somali'nin güvenliği, istikrarı, birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğinin yinelendiği bildiride, Somali'nin, topraklarını meşru bir şekilde savunma hakkını ve uluslararası hukuk çerçevesinde kendisine yönelik herhangi bir saldırıya karşı alacağı her türlü önlemin de destekleneceği aktarıldı.

Bildiride, İsrail'in eylemleri, Aden Körfezi ve Kızıldeniz'deki jeopolitik haritayı yeniden çizmeye yönelik tehlikeli bir girişim olarak değerlendirilirken uluslararası toplum da bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği, seyrüsefer özgürlüğünü ve uluslararası ticareti tehdit eden bu eylemlere karşı koymaya çağrıldı.

Filistin halkının topraklarından edilmesi ve Filistin topraklarının demografik yapısının değiştirilmesine yönelik girişimlerin reddedildiği bildiride, bu girişimlerin bir tür soykırım, uluslararası hukukun ihlali ve adil ve kalıcı barışa ulaşma çabalarının baltalanması anlamına geldiği belirtildi.

Bildiride, BMGK ve Afrika Birliği Komisyonu'na, Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz'de yeni çatışma bölgelerinin oluşmasını önlemek ve burada siyasi ve güvenlik istikrarı sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma çağrısı yapıldı.

