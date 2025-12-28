Kış şartlarının etkisini artırmaya başladığı günlerde Konya’da eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler “Konya’da okullar tatil mi?” sorularına cevap ararken gözler Konya Valiliği’nden gelecek duyuruya çevrildi.

Konya’da hafta başında hava şartları, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Meteorolojik veriler, il genelinde kar yağışının etkili olacağını gösterirken, sıcaklık değerlerinin gün içinde -2 ile 9 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. Peki, Konya'da okullar tatil mi, Konya Valiliği açıklama yaptı mı?

KONYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Konya’da öğrenciler ve veliler 29 Aralık Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Şehir genelinde kar yağışı ve soğuk hava koşulları görülürken şu an için eğitim-öğretime ara verilmedi. Konya’da tüm resmi ve özel okullarda dersler planlandığı şekilde devam edecek.

KONYA VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Konya Valiliği tarafından kar tatiline dair açıklama henüz gelmedi. Yarın için meteoroloji tarafından kar yağışı tahmini duyurulurken 29 Aralık Pazartesi için henüz eğitime ara verilmedi.

KONYA HAVA DURUMU

29 Aralık Pazartesi: Kar yağışlı, en düşük -2, en yüksek 2 derece

30 Aralık Salı: Çok bulutlu, en düşük -4, en yüksek 8 derece

31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı, en düşük 2, en yüksek 9 derece

01 Ocak Perşembe: Kar yağışlı, en düşük -1, en yüksek 2 derece

02 Ocak Cuma: Az bulutlu, en düşük -5, en yüksek 3 derece

