Portekiz Süper Ligi 16. haftasında Braga ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Benfica'da Teknik Direktör Jose Mourinho, sayılmayan 3. gollerine vurgu yaparak "Gol temizdi, kazandık, harika bir zaferdi" dedi.

Portekiz Süper Ligi 16. haftasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, deplasmanda Braga ile karşı karşıya geldi.

Estadio Municipal De Braga'da oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.



Braga'nın gollerini 38. dakikada penaltıdan Rodrigo Zalazar ve 45+1. dakikada Pau Victor kaydetti. Benfica'nın gollerini ise 29. dakikada Nicolas Otamendi ve 53. dakikada Fredrik Aursnes attı.

BENFICA'NIN 3. GOLÜ GEÇERLİ SAYILMADI

Mourinho yönetimindeki Benfica, müsabakanın 74. dakikasında Samuel Elias Dahl ile üçüncü golü buldu ancak hakem faul gerekçesiyle iptal etti.

MOURINHO TEPKİ GÖSTERDİ

Portekizli çalıştırıcı, Samuel Dahl'ın iptal edilen golünün "temiz" olduğunu ve bu nedenle "büyük bir zafer" elde ettiklerini ancak skor olarak berabere sonuçlandığını söyledi.

"KAZANDIK, KAZANDIK, KAZANDIK"

Üçüncü gollerinin temiz olduğunu ancak verilmediğini belirten Mourinho, "Bu büyük bir zafer, ilk yarıda Braga bizden daha iyiydi. Kısa bir süre içerisinde üstünlüğümüzü kabul ettirdik. Duran topta golü attık. İkinci yarıda Braga yoktu, sadece Benfica vardı. Oyuncular bu sorumluluğu üstlendi ve sonucu tersine çevirdi. Burada 3-2 kazanmak bizim için büyük bir sonuç. 3-2 kazandık. Üçüncü golümüzü yedek kulübesinden izledim, mesafe konusunda şüphelerim vardı, VAR'ın izlediği monitörde tekrar tekrar izledim. Gol geçerli, bu büyük bir zafer. Kazandık, kazandık, kazandık" ifadelerini kullandı.

