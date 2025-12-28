Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ve Juventus'ta kariyerini sürdüren Kenan Yıldız, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) 2025 yılı en iyi 20 yaş altı oyuncular listesinde yer aldı.

"2025 yılının en iyi 20 yaş altı futbolcuları" listesinde milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız yer aldı.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), merakla beklenen 2025 yılı değerlendirmesini açıkladı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Edinson Cavani, futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı

ARDA VE KENAN EN İYİLER ARASINDA

IFFHS’nin yayımladığı listede milli yıldızlarımız Arda Güler ve Kenan Yıldız da yer aldı.

IFFHS'nin listesi şu şekilde:

IFFHS'nin en iyi 11'i

Haberle İlgili Daha Fazlası