Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK'yi tek golle mağlup eden Erzurumspor FK'de Hırvat kaleci Matija Orbanic'in ısınmak için çay içtiği anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında eksi 10 derecede oynanan maçta Erzurumspor FK ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi.

EKSİ 10 DERECEDE ZORLU MAÇ

Kazım Karabekir Stadyumu'nda eksi 10 derecede oynanan müsabakayı ev sahibi takım tek golle kazanırken her iki takım da soğuk nedeniyle zorlu anlar yaşadı.

ÇAY MOLASI VERDİ

Erzurumspor FK'de ısınmak için ilginç bir yöntem geliştiren Hırvat file bekçisi Matija Orbanic, Erzurum soğuğuna karşı çareyi kale arkasına sıcak çay koymakta buldu.

KALE ARKASINDA ÇAY İÇTİ

Maç oynandığı esnada fırsatını kollayıp kale arkasında çay içerek ısınmaya çalışan Orbanic'in bu görüntüsü ekranlara yansıdı.

Deneyimli eldivenin ısınmak için çay içtiği anlar sosyal medyada sıkça paylaşılırken birçok yorum yapıldı.

