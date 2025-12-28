Erzurumspor FK, Çorum FK’yi puansız gönderdi
Trendyol 1. Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Erzurumspor FK sahasında karşılaştığı Çorum FK’yi 1-0 mağlup ederek ligin ilk yarısını galibiyetle kapattı.
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Arca Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekip, 90+3. dakikada Eren Tozlu'yla bir penaltıdan yararlanamadı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada konuk takımın orta alandan geliştirdiği atakta Aleksic’in savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Eze’nin yakın köşeye çektiği sert şutu kaleci Orbaniç kornere çeldi.
6. dakikada Erzurumspor atağında Orhan Ovacıklı’nın orta alandan derinleme pasıyla ceza sahasına hareketlenen Mustafa Fettahoğlu'nun köşeye plase vuruşunda kaleci Sehic güçlükle topu kornere gönderdi.
52. dakikada konuk takım kendi sahasından çıkmaya çalışırken top baskı yapan ev sahibi takımdan Benhur Keser'de kaldı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Benhur'un yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic’in solundan filelerle buluştu. 1-0
90+1’nci dakikada Orhan Ovacıklı’nın pasıyla ceza sahasına giren Hüsamettin’n Cemali’nin müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Eren Tozlu’nun kullandığı penaltı atışını kaleci Sehic kurtardı.
Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Burak Pakkan, Ömer Tevfik Özkoç, Ömer Yasin Gezer
Erzurumspor FK: Orbanic, Mustafa Yumlu, Yakup Kırtay, Orhan Ovacıklı, Giorbelidze, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 72 Rodriguez), Crociata, Benhur Keser (Dk. 72 Hüsamettin Yener), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 90 Gerxhaliu), Eren Tozlu
Arca Çorum FK: Sehic, Attamah (Dk. 62 Üzeyir Ergün), Ferhat Yazgan (Dk. 82 Geraldo), Aleksic (Dk. 75 Atakan Akkaynak), Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Samudio, Cemali Sertel, Erkan Kaş, Caner Osmanpaşa, Eze (Dk. 62 Oğulcan Çağlayan)
Gol: Dk. 52 Benhur Keser (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Dk. 26 Benhur Keser, Dk. 36 Mustafa Yumlu, Dk. 84 Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Dk. 57 Eze, Dk. 90 Sehic (Arca Çorum FK)