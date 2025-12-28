Mardin’de etkisini göstermesi beklenen yoğun kar yağışı ve düşen sıcaklıklar nedeniyle eğitime ara verilip verilip verilmediği merak konusu oldu. Öğrenci ve veliler ''Mardin'de yarın okullar tatil mi?'' sorusunun cevabını ararken Mardin Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.

Mardin’de hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde başlayan kar yağışının sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı, gün içinde ise yer yer devam edeceği öngörülüyor. Hissedilen sıcaklıkların özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha da düşmesi, rüzgarla birlikte soğuk havanın sertleşmesi bekleniyor. Peki, Mardin'de yarın okullar tatil mi, Mardin Valiliği açıklama yaptı mı?

MARDİN’DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Mardin’de etkili olması beklenen kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi. İl genelinde beklenen olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski göz önünde bulundurularak tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

MARDİN VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI MI?

Mardin Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kar yağışı ve soğuk havanın il genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi. Öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için 29 Aralık Pazartesi günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar ve hamile personelin aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Mardin Valiliği'nin yaptığı açıklama şu şekilde;

Mardin genelinde beklenen kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Meteorolojik değerlendirmelere göre, kar yağışı ve soğuk hava koşullarının il genelinde etkili olması beklenmektedir. Bu kapsamda, 29.12.2025 Pazartesi günü Mardin genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile hamile personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MARDİN HAVA DURUMU

29 Aralık Pazartesi: Yoğun kar yağışlı, en düşük -4, en yüksek -1 derece

30 Aralık Salı: Az bulutlu, en düşük -4, en yüksek -3 derece

31 Aralık Çarşamba: Kar yağışlı, en düşük -5, en yüksek -2 derece

01 Ocak Perşembe: Kar yağışlı, en düşük -4, en yüksek 0 derece

02 Ocak Cuma: Parçalı bulutlu, en düşük -9, en yüksek -7 derece

