Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Valiliklerden peş peşe gelen açıklamalarla bazı şehirlerde okulların 29 Aralık Pazartesi günü tatil edildiği netleşirken, Uşak ve Hakkari için de kar tatili açıklamaları bekleniyor. Vatandaşlar ''Uşak'ta yarın okullar tatil mi?'' ve ''Hakkari'de yarın okullar tatil mi?'' sorularının cevaplarını araştırıyor.

Yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek riskler nedeniyle Karabük, Bolu, Zonguldak, Düzce ve Van’da okulların 29 Aralık Pazartesi günü tatil edildiği açıklandı. Yetkililer sabah ve gece saatlerinde buzlanma riskinin arttığını belirterek vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Peki, Uşak ve Hakkari'de okullar yarın tatil mi?

Uşak ve Hakkaride okullar yarın tatil mi? 29 Aralık Pazartesi için valilik açıklaması bekleniyor!

UŞAK'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Uşak’ta 29 Aralık Pazartesi günü için okulların tatil edilmesine yönelik resmi bir karar duyurulmadı. Kentte hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerken, hafif kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Meteorolojik verilere göre gece ve sabah saatlerinde buzlanma riski de yaşanırken Uşak Valiliği tarafından eğitime ara verildiğine dair herhangi bir açıklama şimdilik yapılmadı. Şu an için okulların yarın açık olması bekleniyor.

HAKKARİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari’de hava koşulları oldukça sert seyrederken 29 Aralık Pazartesi günü için okulların tatil edildiğine dair resmi bir duyuru gelmedi. Şehrin genelinde önümüzdeki günlerde yoğun kar yağışı ve çok düşük sıcaklıklar beklenirken Hakkari Valiliği’nden ise eğitime ara verildiğini gösteren bir açıklama yapılmadı.

UŞAK HAVA DURUMU

29 Aralık Pazartesi - Çok bulutlu, en düşük -4, en yüksek 2

30 Aralık Salı - Yağmurlu, en düşük -4, en yüksek 7

31 Aralık Çarşamba - Kar yağışlı, en düşük 1, en yüksek 3

01 Ocak Perşembe - Parçalı bulutlu, en düşük -7, en yüksek -1

02 Ocak Cuma - Az bulutlu, en düşük -7, en yüksek 3

HAKKARİ HAVA DURUMU

29 Aralık Pazartesi - Yoğun kar yağışlı, en düşük -9, en yüksek -6

30 Aralık Salı - Parçalı bulutlu, en düşük -16, en yüksek -6

31 Aralık Çarşamba - Kar yağışlı, en düşük -13, en yüksek -3

01 Ocak Perşembe - Kar yağışlı, en düşük -5, en yüksek -3

02 Ocak Cuma - Kar yağışlı, en düşük -5, en yüksek -2

