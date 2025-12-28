Transfere hızlı giriş yapan TFF 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, Halil Akbunar'ın ardından bir ismi daha resmen kadrosuna kattığını duyurdu.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Bandırmaspor’dan 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu Rahmetullah Berişbek’i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Rahmetullah Berişbek

BANDIRMA'DA 95 MAÇA ÇIKTI

Son iki sezondur 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da forma giyen Rahmetullah, bu süreçte çıktığı 93 maçta 5 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

GENÇLERBİRLİĞİ ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Gençlerbirliği altyapısından yetişen Rahmetullah Berişbek, bu sezon 1. Lig’de 18 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Yeşil beyazlılar, Eyüpspor'dan ayrılan Halil Akbunar ile sözleşme imzalamıştı.

