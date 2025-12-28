İstanbul’da milyonlarca öğrenci ve veli, 29 Aralık Pazartesi günü için eğitime ara verilip verilmeyeceğini yakından takip ediyor. Hava koşullarının etkisini artırabileceği beklentisiyle gözler İstanbul Valiliği’nden gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. ''İstanbul'da okullar tatil mi son dakika?'' ve ''Yarın İstanbul'da okullar tatil mi olacak?'' soruları cevap arıyor.

Meteorolojik verilere göre İstanbul’da bugün ve yarın hava genel olarak bulutlu bir seyir izliyor. Akşam saatlerinden gece yarısına kadar çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken sıcaklıkların 4 dereceden 3 dereceye doğru düşeceği öngörülüyor. Yurt genelinde yoğun kar yağışı görülürken birçok ilde de kar tatili ilan edildi. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi?

İstanbulda okullar tatil mi son dakika? 29 Aralık İstanbul Valiliği açıklaması takip ediliyor!

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

İstanbul’da 29 Aralık Pazartesi günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Öğrenci ve veliler olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği’nden gelecek açıklamalara odaklandı.

İstanbul genelinde eğitime ara verildiğine dair resmi bir duyuru ise hala yapılmadı.

İSTANBUL’DA YARIN OKUL VAR MI?

İstanbul Valiliği tarafından yarın için alınmış bir tatil kararı açıklanmadı. Hava koşullarının günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyecek seviyede olmaması nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü okullarda derslerin yapılması bekleniyor. Resmi bir açıklama gelmediği sürece eğitim faaliyetlerinde değişiklik öngörülmüyor.

29 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

29 Aralık Pazartesi günü için İstanbul’da okulların tatil edildiğine dair herhangi bir karar alınmadı. Yetkililerden gelecek yeni bir duyuru olması halinde kamuoyu bilgilendirilecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

29 Aralık Pazartesi - Çok bulutlu, en düşük 2, en yüksek 7

30 Aralık Salı - Yağmurlu, en düşük 5, en yüksek 13

31 Aralık Çarşamba - Çok bulutlu, en düşük 3, en yüksek 5

01 Ocak Perşembe - Parçalı bulutlu, en düşük -1, en yüksek 6

02 Ocak Cuma - Parçalı bulutlu, en düşük 3, en yüksek 9

