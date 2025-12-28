Mbaye Diagne şovunu sürdürdü, Amedspor farka gitti: Gol krallığında zirvede
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Mbaye Diagne'nin 16 gole ulaştığı karşılaşmada Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 yendi.
Amedspor'a galibiyeti getiren golleri 44 ve 75. dakikalarda Moreno ve 56. dakikada Diagne kaydetti.
2 PENALTI KAÇTI
Ev sahibi ekip, ilk yarıda Diagne, ikinci devrede ise Dia Sabia ile 2 penaltıdan yararlanamadı.
DIAGNE TAKIMINI SIRTLIYOR
Amed Sportif Faaliyetler'in Senegalli golücüsü Mbaye Diagne, bu sezon TFF 1.Lig'de çıktığı 18 maçta 16 gol, 4 asist yaparak 20 gole doğrudan etki etti.
34 yaşındaki futbolcu, bu sezon krallık yarışında en yakın rakibi Florent Hasani'nin 2 gol önünde 16 golle lider durumda yer alıyor.
CARLOS VALDERRAMA TRİBÜNDEYDİ
Öte yandan, Amed Sportif Faaliyetler'in maçtaki iki golünü kaydeden Daniel Moreno'nun kayınpederi dünyaca ünlü Kolombiyalı eski milli futbolcu Carlos Valderrama da karşılaşmayı izledi.
Valderrama, eşi, kızı ve torunlarıyla izlediği karşılaşmada damadının attığı gollerin sevincini yaşadı.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Burak Demirkıran, Oğuzhan Yazır, Çağrıcan Pazarcıklı
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Celal Hanalp, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt (Dk. 86 Kouyate), Adama Traore (Dk. 82 Çekdar Orhan), Dia Sabia (Dk. 82 Aytaç Kara), Moreno, Afena-Gyan (Dk. 64 Fernando), Diagne
Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Burak Bekaroğlu, Güray Vural (Dk. 64 Rotariu), Conte, Doğan Erdoğan, Fofana, Mendes (Dk. 64 Koita), Ali Kaan Güneren (Dk. 64 Eyüp Akcan), Gökcan Kaya, Bruno (Dk. 84 Özder Özcan)
Goller: Dk. 44 ve 75 Moreno, Dk. 56 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)