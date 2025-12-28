Etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime ara verilen iller arasına Bartın da eklendi. Bartın’da iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski sonrası gözler valilikten gelecek karara çevrilmişti. ''Sivas ve Bartın’da yarın okullar tatil mi?'' sorusu gündemdeyken beklenen açıklama geldi!

Bartın’da gece saatlerinden itibaren kar yağışının şiddetini artıracağı bilririldi. Sivas’ta da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Saatlik tahminlere göre pazartesi günü kar yağışının devam etmesi ve hava sıcaklıklarının sıfırın oldukça altında seyretmesi bekleniyor. Peki, Sivas ve Bartın’da yarın okullar tatil mi?

Bartın'da okullar tatil mi?

Bartın’da iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verildi. Bartın Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Tatil kararı; kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, çocuk kulüpleri, gündüz bakımevleri, özel kurslar ve Kur'an kurslarını kapsıyor.

Kamu kurumlarında görev yapan engelli, malul ve hamile personel ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel idari izinli sayılacak.

Sivas'ta okullar tatil mi?

Sivas’ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini göstermesine rağmen şu ana kadar Sivas Valiliği tarafından okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

29 Aralık Pazartesi günü eğitim-öğretimin devam etmesi bekleniyor. Valilikten yapılabilecek yeni duyurular ise yakından takip ediliyor.

Bartın hava durumu

29 Aralık Pazartesi - Yoğun kar yağışlı, en düşük 1, en yüksek 4

30 Aralık Salı - Yağmurlu, en düşük -1, en yüksek 11

31 Aralık Çarşamba - Yoğun kar yağışlı, en düşük 3, en yüksek 5

01 Ocak Perşembe - Kar yağışlı, en düşük -2, en yüksek 3

02 Ocak Cuma - Az bulutlu, en düşük -7, en yüksek 4

Sivas hava durumu

29 Aralık Pazartesi - Kar yağışlı, en düşük -8, en yüksek -3

30 Aralık Salı - Parçalı bulutlu, en düşük -10, en yüksek -1

31 Aralık Çarşamba - Kar yağışlı, en düşük -6, en yüksek -1

01 Ocak Perşembe - Kar yağışlı, en düşük -6, en yüksek -4

02 Ocak Cuma - Parçalı bulutlu, en düşük -16, en yüksek -10

