Robotik sistemler, eğitim ve eğlence teknolojileri, hareketli simülatörler, oyun ve içerik geliştirme ile görüntü yorumlama yazılım teknolojilerinde dünyanın önde gelen markalarından DOF Robotics, Kapadokya’ya 20 milyon dolarlık dev bir yatırım için harekete geçti.

Şirket, NeoCappadocia ile turizm merkezine yeni nesil ve deneyim odaklı bir eğlence projesi kazandıracak. Avanos’ta 5.000 metrekarelik kapalı alanda kurulacak olan NeoCappadocia bünyesinde Fly Over Cappadocia / Türkiye temalı flying theatre, balon simülatörü, tamamen tematik bir restoran, konsept odalardan oluşan butik temalı otel ile teknoloji, estetik ve hikâye anlatımının birleştiği canlı show deneyimleri yer alacak.

12 AY BOYUNCA HİZMET VERECEK

Bölgede ileri teknoloji, canlı performans ve tematik misafirperverliği tek bir çatı altında buluşturmak için harekete geçtiklerini söyleyen DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “Yılın 12 ayı boyunca hizmet verecek şekilde tasarlanan NeoCappadocia’nın yıllık 500 binin üzerinde misafir ağırlamasını bekliyoruz” dedi.

