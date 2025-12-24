Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, dijital platformlarda yayınlanan içeriklere yönelik denetimlerini sürdürüyor! Prime Video’da yayımlanan Aşkın Gücü adlı yarışma programı hakkında RTÜK dikkat çeken bir karar aldı. Üst Kurul toplantısında ele alınan program için hem idari para cezası hem de katalogdan çıkarma yaptırımı uygulanmasına hükmedildi. Alınan kararın ardından ''Kısmetse Olur Aşkın Gücü yayından kalktı mı, yayınlanmayacak mı?'' soruları gündeme geldi.

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yayından kalktı mı, yayınlanmayacak mı merakla araştırılmaya başlandı. RTÜK tarafından yapılan değerlendirmede, Prime Video logolu isteğe bağlı yayın hizmeti kapsamında izleyiciyle buluşan Aşkın Gücü programındaki içerikler ayrıntılı biçimde incelendi. İnceleme sonucunda programın, yayın ilkelerine ve toplumsal değerlere aykırı unsurlar barındırdığı tespit edildi.



Kısmetse Olur Aşkın Gücü yayından kalktı mı, yayınlanmayacak mı? RTÜK kararı açıklandı

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YAYINDAN KALKTI MI?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü adlı yarışma programı, RTÜK’ün aldığı karar sonrası Prime Video yayın kataloğundan çıkarıldı. Verilen yaptırım kapsamında programın platform üzerinden erişime kapatıldığı belirtildi. Kısmetse Olur Aşkın Gücü artık Prime Video’da izlenemiyor.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YAYINLANMAYACAK MI?

RTÜK’ün kararına göre Aşkın Gücü programı, Prime Video’nun yayın listesinden kaldırıldı. Alınan karar doğrultusunda program mevcut haliyle dijital platformda yeniden yayınlanmayacak.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ RTÜK’TEN CEZA MI ALDI?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı hakkında inceleme yaptıktan sonra Prime Video’ya yüzde 3 oranında idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kurul değerlendirmesinde, programda kadınları aşağılayıcı ve istismar edici unsurlar bulunduğu, cinsiyet rollerinin kalıplaşmış biçimde sunulduğu ve kadınların baskı altında gösterildiği tespit edildi.

Belirtilen gerekçelerle hem para cezası hem de katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

