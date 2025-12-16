Sosyal medya günlerdir Jasmine dizisindeki sahneleri konuşuyordu. Müstehcen sahnelerin yer aldığı Jasmine dizisinin kaldırılması için talepler vardı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), dijital yayın platformu HBO’da yer alan "Jasmine" adlı dizi hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK, bir zamanların çocuk oyuncusu Asena Keskinci’nin başrolünde olduğu "Jasmine" dizisi hakkında, "aile yapısına, millî ve manevi değerlere aykırı içerikler ile genel ahlakı zedelediği" gerekçesiyle inceleme başlatıldığını duyurdu. Bez Bebek dizisiyle tanınan Asena Keskinci’nin başrolünde olduğu Jasmine dizisi, ilk olarak 12 Aralık tarihinde yayınlanmıştı.

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada, yapımın Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef aldığı, millî ve manevi değerlerle çelişen unsurlar içerdiği, kadını istismar eden sahneler barındırdığı ve genel ahlaka aykırı olduğu ifade edildi.

JASMİNE DİZİSİ YAYINDAN KALDIRILDI MI?

RTÜK açıklamasınına ardından tepkiler artarken, HBO Max ike ortak lisans anlaşması bulunan TV+, jasmine dizisini yayından kaldırdı. HBO Max'ten ise henüz bir açıklama gelmedi.

Jasmine dizisi kaldırılacak mı? RTÜKten açıklama



RTÜK'TEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili RTÜK'ten şu açıklama yapıldı:

"Dijital bir platformda yayımlanan “Jasmine” adlı yapıma, Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısını hedef alan, millî ve manevi değerlerimizle açıkça çelişen, kadını istismar eden ve genel ahlaka aykırı içerikleri sebebiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca inceleme başlatılmıştır.

RTÜK olarak; yayıncılık faaliyetlerinin toplumun ahlaki değerlerine, kültürel dokusuna ve özellikle aile kurumuna zarar vermemesi gerektiği yönündeki hassasiyetimizi her fırsatta vurguluyoruz.

Dijital mecralarda yayınlanan içeriklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkileri göz önünde bulundurulduğunda, bu sorumluluk daha da büyük önem taşımaktadır.

Aile yapımızı zedeleyen, toplumsal değerlerimizi hedef alan ve normalleştirme yoluyla kamu vicdanını rahatsız eden yayınlara karşı İzleme ve Değerlendirme Uzmanlarımızca incelemeler titizlikle sürdürülmekte olup; ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da toplumun ahlaki ve kültürel değerlerini koruma görevini kararlılıkla sürdürecek; aile kurumunu hedef alan ve toplumsal yapıyı zedeleyici nitelikteki yayınlara karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

