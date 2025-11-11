Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Futbolda bahis soruşturması: Beşiktaşlı oyuncu Necip Uysal, Çağlayan Adliyesi'nde

Futbolda bahis soruşturması: Beşiktaşlı oyuncu Necip Uysal, Çağlayan Adliyesi'nde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Futbolda bahis soruşturması: Beşiktaşlı oyuncu Necip Uysal, Çağlayan Adliyesi&#039;nde
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bahis soruşturması kapsamında tedbrili olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, suç duyurusunda bulunmak için sabah erken saatlerde İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından bahis soruşturması kapsamında aralarında Necip Uysal'ın da bulunduğu 1024 futbolcu tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Futbolda bahis soruşturması: Beşiktaşlı oyuncu Necip Uysal, Çağlayan Adliyesi'nde - 1. Resim

Kendi kimlik bilgileri ile bahis oynandığını öne süren Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, sabah erken saatlerde avukatıyla geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde, suç duyurusunda bulunmak üzere savcılık katına çıktı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Uruguay'dan Bandırma'ya gelen gemide kriz! Koku ilçeyi kapladı, hayvanlar mahsur kaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bahis soruşturmasında adı geçen Metehan Baltacı'dan ilk açıklama: Yıllar önce yaptım! - SporBahis skandalı: G.Saraylı oyuncudan açıklamaMauro Icardi, Okan Buruk'u pişman etti: Yollar ayrılabilir - SporMauro Icardi, Okan Buruk'u pişman ettiBeşiktaş'a ilaç gibi gelecek fikstür! Ciddi bir avantaj sağlayacak - SporBeşiktaş'a ilaç gibi gelecek fikstür! Ciddi bir avantaj sağlayacakKerem Aktürkoğlu, Süper Lig'in en skorer yerlisi oldu! - SporKerem Aktürkoğlu, Süper Lig'in en skorer yerlisi oldu!Bahis soruşturmasında şike de çıkabilir! 50 milyonluk bahis oynadığı tespit edildi - SporBahis soruşturmasından şike de çıkabilir!Trabzonsporlu futbolcu, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi - SporTrabzonsporlu futbolcu, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...