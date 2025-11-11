Futbolda bahis soruşturması: Beşiktaşlı oyuncu Necip Uysal, Çağlayan Adliyesi'nde

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından bahis soruşturması kapsamında aralarında Necip Uysal'ın da bulunduğu 1024 futbolcu tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Kendi kimlik bilgileri ile bahis oynandığını öne süren Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, sabah erken saatlerde avukatıyla geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde, suç duyurusunda bulunmak üzere savcılık katına çıktı.