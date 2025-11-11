Bahis soruşturmasında adı geçen Metehan Baltacı'dan ilk açıklama: Yıllar önce yaptım!

Türk futbolunda gündeme bomba gibi düşen 'bahis soruşturması'nda hakemler sonrası sıra futbolculara geldi. Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcu arasında yer alan Galatasaraylı Metehan Baltacı'dan ilk açıklama geldi.

Yıllar önce bahis oynadığını itiraf eden 23 yaşındaki oyuncu, bu durumun formasını giydiğim takımların maçlarıyla ilgili olmadığını vurguladı.

Metehan Baltacı'nınaçıklamasışöyle:

"Adımın, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen disiplin sürecinde geçmesi üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek isterim. Bugüne kadar sahada her zaman emeğimle, azmimle ve mücadelemle var olmaya çabaladım. Formasını giydiğim her kulübe ve taraftarlarına karşı sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmeye gayret ettim. Yıllar önce, konunun ciddiyetini idrak edemeyecek şekilde bir bahis işlemi yaptım. Sonrasında bunun sporculuk duruşuna yakışmayacağını düşündüğüm için bu durumu sonlandırdım. Belirtmek isterim ki bu işlem formasını giydiğim takımların maçlarıyla ilgili olmamıştır. Futbolun adaletine güvenen bir sporcuyum ve bu gerçeğin bir an önce ortaya çıkacağına inanıyorum. Adımın böyle bir konuyla gündeme gelmesinden dolayı çok üzgünüm. Özellikle belirtmek isterim ki bugünden sonra yaşamımın her alanında daha dikkatli davranacağıma tüm futbol kamuoyu önünde söz veriyorum."