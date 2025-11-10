Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Eren Elmalı'dan bahis açıklaması: Oynadığı tarihi açıklayıp diğer iddiaları reddetti

Eren Elmalı'dan bahis açıklaması: Oynadığı tarihi açıklayıp diğer iddiaları reddetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Eren Elmalı&#039;dan bahis açıklaması: Oynadığı tarihi açıklayıp diğer iddiaları reddetti
Galatasaray, Futbol, Bahis, Eren Elmalı, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın milli futbolcusu Eren Elmalı, TFF tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk edilmesinin ardından bir açıklama yaparak kendini savundu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturmasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen sarı kırmızılı futbolcu Eren Elmalı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

EREN ELMALI'DAN BAHİS AÇIKLAMASI

Soruşturmada adının geçmesinin nedeninin 5 yıl önce oynadığı bahis işlemi olduğunu belirten Elmalı, "Bugün kamuoyuna yansıyan haberlerde, adımın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen disiplin soruşturmasında geçtiğini gördüm. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isterim ki; bu dosyada adımın yer almasının nedeni, yaklaşık beş yıl önce, kendi takımım dışında ilgili yapılan bir bahis işlemidir. O günden bu yana ne bahis oynamış, ne de bu konuyla en ufak bir bağlantım olmuştur. Futbol benim için sadece bir meslek değil, hayatımın merkezinde olan bir tutkudur. Bu tutkuyu daima dürüstlükle, alın terimle ve sahada gösterdiğim mücadeleyle yaşadım. Bugün geldiğim noktaya da bu değerlerle ulaştım. Kariyerim boyunca hiçbir şekilde futbolun etik ilkelerine, sportmenliğe ya da kulübümün değerlerine aykırı bir davranışım olmamıştır. Kendime, aileme, kulübüme ve taraftarlarımıza karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamamak için her zaman şeffaf oldum, bundan sonra da aynı duruşu sürdüreceğim." dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

"Eğer olursa büyük yıkım yaşanır" diyerek uyardı! Uzman isimden Sındırgı depremi sonrası kritik açıklamaSamsun'da feci motosiklet kazası! 2 ölü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metahan Baltacı açıklaması - SporGalatasaray'dan Eren Elmalı ve Metahan Baltacı açıklamasıYıldız futbolcu, bahis skandalı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı! - SporYıldız futbolcu, bahis skandalı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!Süper Lig ekibinden futbolcularının bahisten sevk edilmesine destek - SporSüper Lig ekibinden futbolcularının bahisten sevk edilmesine destekTürk futbolunda bahis skandalı büyüyor! "Fenerbahçe'den iki oyuncunun ismi geçiyor" - Spor"Fenerbahçe'den iki oyuncunun ismi geçiyor"Beşiktaş'tan bahis açıklaması: Futbolcularımıza inancımız tamdır - SporBeşiktaş'tan bahis açıklaması: Futbolcularımıza inancımız tamdırTFF, VAR kayıtlarını açıkladı: İşte Galatasaray'ın iptal edilen golündeki konuşmalar - Sporİşte G.Saray'ın iptal edilen golündeki konuşma
Sonraki Haber Yükleniyor...