TFF, bahis oynayan futbolcuların isimlerini tek tek açıkladı! Süper Lig'de 27 futbolcu yer aldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği,1024 futbolcuyu "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Galatasaray'dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı, Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal ve Trabzonspor'dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu bahis oynayan isimler arasında yer aldı. TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig’den 27 futbolcunun durumu görüşmek için olağanüstü toplantı kararı aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği,1024 futbolcuyu "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
BEŞİKTAŞ, G.SARAY VE TRABZON'DAN 6 İSİM SEVK EDİLDİ
Süper Lig'den sevk edilen oyuncular arasında Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, Galatasaray'dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı ve Trabzonspor'dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu yer aldı.
🔴SÜPER LİG'DEN PFDK'YE SEVK EDİLEN FUTBOLCULAR ŞÖYLE:
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal
Alanyaspor: İzzet Çelik, Enes Keskin, Yusuf Özdemir, Bedirhan Özyurt
Çaykur Rizespor: Efe Doğan, Furkan Orak
Galatasaray: Metehan Baltacı, Evren Eren Elmalı
Gaziantep FK: Muhammet Taha Güneş, Nazım Sangare
Göztepe: İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız
Antalyaspor: Kerem Kayaarası
Eyüpspor: Mükremin Arda Türköz
Kasımpaşa: Ege Albayrak, Ali Emre Yanar
Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Kerem Yusuf Sirkeci
Samsunspor: Celil Yüksel
Trabzonspor: Boran Başkan, Salih Malkoçoğlu
Konyaspor: Adil Demirbağ, Alassane Ndao
Kayserispor: Berkan Aslan, Abdulsamet Burak
TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:
Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.
1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.
TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir.
Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir.
Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcu aşağıda yer almaktadır.
TFF'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bahis soruşturmasına dahil olan futbolcular hakkında olağanüstü toplanma kararı aldı.
TFF Yönetim Kurulu, yarın saat 17.00'de bahis oynayan futbolcular konusunu görüşmek üzere olağanüstü toplanma kararı aldı. Süper Lig’den 27 futbolcunun durumu görüşülecek.
BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULARIN İSİMLERİ ŞÖYLE:
|Kulüp Adı
|No
|Futbolcu Adı
|BEŞİKTAŞ A.Ş.
|1
|Ersin Destanoğlu
|2
|Necip Uysal
|CORENDON ALANYASPOR
|3
|İzzet Çelik
|4
|Enes Keskin
|5
|Yusuf Özdemir
|6
|Bedirhan Özyurt
|ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|7
|Efe Doğan
|8
|Furkan Orak
|GALATASARAY A.Ş.
|9
|Metehan Baltacı
|10
|Evren Eren Elmalı
|GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|11
|Muhammet Taha Güneş
|12
|Nazım Sangare
|GÖZTEPE A.Ş.
|13
|İzzet Furkan Malak
|14
|Uğur Kaan Yıldız
|HESAP.COM ANTALYASPOR
|15
|Kerem Kayaarası
|İKAS EYÜPSPOR
|16
|Mükremin Arda Türköz
|KASIMPAŞA A.Ş.
|17
|Ege Albayrak
|18
|Ali Emre Yanar
|MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|19
|Furkan Bekleviç
|20
|Kerem Yusuf Sirkeci
|SAMSUNSPOR A.Ş.
|21
|Celil Yüksel
|TRABZONSPOR A.Ş.
|22
|Boran Başkan
|23
|Salih Malkoçoğlu
|TÜMOSAN KONYASPOR
|24
|Adil Demirbağ
|25
|Alassane Ndao
|ZECORNER KAYSERİSPOR
|26
|Berkan Aslan
|27
|Abdulsamet Burak