Haberler > Spor > Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metahan Baltacı açıklaması

Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metahan Baltacı açıklaması

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için açıklama yaptı.

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapmasında PFDK'ye sevk edilen oyuncularına dair bir açıklama yaptı. 

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılan duyuruda, bahis soruşturması çerçevesinde iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği açıklanmıştır. Bu hassas süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilmektedir. Temennimiz tüm bu sürecin futbolcularımızın kişilik haklarına ve Türk futbolunun marka değerine zarar vermeden, en doğru ve hakkaniyetli şekilde sonuca ulaşmasıdır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, geçmişten bu yana Türk futbolunda etik değerlerin, dürüstlüğün ve adil rekabetin korunması yönündeki tutumumuz nettir.

Daha önceki açıklamalarımızda da vurguladığımız gibi bu konudaki mücadelemiz, futbolun güvenilirliği ve itibarı açısından taviz verilmez bir husustur.

Kulübümüz, olayın detaylarını dikkatle takip etmekte olup adaletin en doğru biçimde tecelli etmesi için sürecin tamamlanmasını beklemektedir. Galatasaray, her zaman olduğu gibi bugün de adaletin, dürüstlüğün ve temiz rekabetin yanındadır." denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

