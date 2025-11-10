Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Yıldız futbolcu, bahis skandalı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

Yıldız futbolcu, bahis skandalı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yıldız futbolcu, bahis skandalı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
Futbol, Bahis, Skandal, Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Eren Elmalı'nın A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. 

TFF, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Eren Elmalı'nın A Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugünden itibaren tedbirli olarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesinin ardından, A, Ümit ve U19 Millî Takımlarımızın aday kadrolarında değişikliğe gidildi.   Buna göre A Millî Takım'dan Eren Elmalı, Ümit Millî Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Millî Takımı'ndan Ege Albayrak, ilgili takımlarımızın aday kadrolarında çıkarıldı." denildi.

Yıldız futbolcu, bahis skandalı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı! - 1. Resim

Eren Elmalı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Suriye lideri Ahmed Şara'ya yönelik 2 suikast engellendi! DEAŞ'ın kirli planları tutmadı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig ekibinden futbolcularının bahisten sevk edilmesine destek - SporSüper Lig ekibinden futbolcularının bahisten sevk edilmesine destekTürk futbolunda bahis skandalı büyüyor! "Fenerbahçe'den iki oyuncunun ismi geçiyor" - Spor"Fenerbahçe'den iki oyuncunun ismi geçiyor"Beşiktaş'tan bahis açıklaması: Futbolcularımıza inancımız tamdır - SporBeşiktaş'tan bahis açıklaması: Futbolcularımıza inancımız tamdırTFF, VAR kayıtlarını açıkladı: İşte Galatasaray'ın iptal edilen golündeki konuşmalar - Sporİşte G.Saray'ın iptal edilen golündeki konuşmaGalatasaray'da bahisten 2 futbolcu sevk edildi: Gerçek ortaya çıktı - SporGalatasaray'da bahisten 2 futbolcu sevk edildi: Gerçek ortaya çıktıBeşiktaş'ta Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması: Fikri aklımdan bile geçmedi - SporNecip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
Sonraki Haber Yükleniyor...