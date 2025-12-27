Bursa’da baba A.Ş. ile oğlu Ö.Ş. arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Ö.Ş.babasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı babanın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Saat 01.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi 3’üncü Park Sokak’ta bulunan bir evde A.Ş. (50) ile oğlu Ö.Ş.(22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Ş., babası A.Ş.’yi karın bölgesinden bıçakladı.

Bursa'da oğlunun bıçakladığı baba ağır yaralandı

BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı babaya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SALDIRGAN OĞUL GÖZALTINDA

Olayın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevresinde detaylı çalışma yaptı. Şüpheli Ö.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

