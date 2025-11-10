Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türk futbolunda bahis skandalı büyüyor! "Fenerbahçe'den iki oyuncunun ismi geçiyor"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ederken 47 futbolcunun isimleri ise incelemeler devam ettiği için açıklanmadı. Bahis skandalına dair değerlendirmeler yapan Türkiye Gazetesi Yazarı Tahir Kum, "Fenerbahçe'den de iki futbolcunun ismi geçiyor." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'den 27, Trendyol 1. Lig'den 77, Nesine 2. Lig'den 282, Nesine 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere 1024 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında disipline gönderildiği kaydedildi.

47 FUTBOLCU HAKKINDA İNCELEME DEVAM EDİYOR

Sadece bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirileceği de vurgulandı.

FENERAHÇE'DEN İKİ FUTBOLCUNUN İSMİ GEÇİYOR

TGRT Haber'de bahis skandalına ilişkin değerlendirmeler yapan Türkiye Gazetesi Yazarı Tahir Kum, "TFF, 47 futbolcuyu ayırdı, ekstra inceleme yapacak. Fenerbahçe'den de iki futbolcunun ismi geçiyor. Bunlar makamlarca açıklanmadığı için buradan açıklamayı doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

