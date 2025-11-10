Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bahis skandalında sıcak gelişme! İki ligdeki maçlar ertelendi

Bahis skandalına ilişkin açıklamada bulunan TFF bahis oynayan futbolcuların isimlerini açıkladı. Öte yandan 2. Lig ve 3. Lig maçları 2 hafta süreyle ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

TFF 2. LİG VE TFF 3. LİG MAÇLARI 2 HAFTA ERTELENDİ 

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir.

Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'TAN 4 FUTBOLCU!

PFDK'ya sevk edilen futbolcular arasında Galatasaray ve Beşiktaş'tan 4 futbolcuda buluyor.

TFF, bahis oynayan futbolcuların isimlerini tek tek açıkladı! Süper Lig'de 27 futbolcu yer aldı
