2026’da devreye girecek Geçici Koruyucu Aile Modeli ile henüz bir kuruluşa yerleştirilmemiş çocuklar, birkaç gün ile en fazla bir ay arasında özel eğitim almış ailelere verilecek.

HABER MERKEZİ / ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Türkiye’de başlatılan Gönül Elçileri Projesi ile koruma altına alınan çocukların aile sıcaklığında büyümeleri sağlanırken, hükûmet yeni koruyucu aile modelleri ile koruyucu aile sayısının artırılmasını hedefliyor.

Cumhurbaşkanlığının 2026 Programı’nda, Geçici Koruyucu Aile Modeli’nin yaygınlaştırılmasıyla ilgili çalışmaların yapılacağı belirtildi. Bu model, ‘acil koruma gereken ve henüz kuruluş bakımına yerleştirilmemiş, aileye dönüşleri mümkün olmayan çocuklar için; eğitim alan ailelerce sağlanan, birkaç gün ile en fazla bir ay arasında değişen bakım’ modeli olarak tanımlanıyor.

PROFESYONEL EĞİTİM

Pilot olarak uygulanan ‘Geçici Koruyucu Aile’ modelinin kısa süre içinde Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. Ayrıca özel zorlukları ve ihtiyaçları olan çocuklara yardımcı olabilecek lisans eğitimine sahip olan veya aldıkları eğitimler ile profesyonel düzeye gelmiş kişi ve ailelerin sağladığı bakım modeli olan ‘Profesyonel Koruyucu Aile’ uygulaması ile çocukların ihtiyaçlarına göre şekillenen nitelikli bakım süreci işletilecek.

9 BİN AİLE ‘KORUYUCU’ OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının güncel verilerine göre Türkiye’de 20 binden fazla çocuk evlat edindirildi. 10 binden fazla çocuk ise 9 bin koruyucu aile yanında yaşıyor.

