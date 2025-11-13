ABD’nin Kansas eyaletinde yaşayan Crystina Schroer, evlat edindiği 6 yaşındaki Natalie Garcia’yı 2020 yılında öldürüp cesedini evinin arka bahçesine gömdü. Olay, 2024 yılında polis ekiplerinin yaptığı aramada ortaya çıktı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, Schroer’in yalnızca Natalie’ye değil, diğer çocuklarına da sistematik olarak işkence yaptığı tespit edildi. Kadının çocukları geceleri “çok hareket ettikleri” gerekçesiyle küçük kutulara kapattığı, Natalie’nin de bu şekilde nefessiz kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Zalim anne 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD’nin Kansas eyaletinde yaşayan Crystina Schroer, 2019 yılında eşiyle birlikte evlat edindiği Natalie Garcia’yı 2020’de öldürdü. Olay, dört yıl boyunca gizli kalırken; çocuğun cesedi 2024’te polis tarafından evin arka bahçesinde, siyah bir torba içinde 60 santimetre derine gömülü halde bulundu.

ÇOK HAREKET ETTİKLERİ İÇİN KAPATIYORMUŞ

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında ifade veren evdeki diğer çocuklar, Schroer’in geceleri ‘çok hareket ettikleri’ gerekçesiyle onları küçük kutulara kapattığını anlattı. Natalie’nin de bu şekilde cezalandırılırken kutunun içinde nefessiz kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Natalie Garcia

KUTUDAN MORARMIŞ HALDE ÇIKARILDI

Natalie’nin kız kardeşinin ifadesine göre, annesi talihsiz çocuğu kutuya koyduktan sonra üzerini battaniyeyle örttü. Gece olduğunda ise küçük kızın kutudan morarmış halde çıkarıldığı kaydedildi.

Polis, Schroer’in yalnızca Natalie’ye değil, evdeki diğer evlatlık ve biyolojik çocuklara da işkence uyguladığını ortaya çıkardı. Çocuklar, evin her köşesinde kameralar bulunduğunu, odalarına kilitlendiklerini ve misafirlerle konuşmalarının yasaklandığını anlattı.

Crystina’nın eşi Joseph Schroer, başlangıçta cinayetle suçlandı ancak bu suçlama daha sonra düşürüldü. Butler County Mahkemesi, Crystina Schroer’i ikinci derece cinayet, çocuk istismarı, sahte belge düzenleme ve hırsızlık suçlarından 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Crystina Schroer

SAVCI BİLE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Duruşma sırasında Yargıç Satterfield, Natalie ve diğer çocukların yaşadığı dehşeti anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Savcılar, sanığın çocukları ‘sadece bir gelir kaynağı olarak gördüğünü’ vurguladı ve Schroer’in hiçbir pişmanlık göstermediğini belirtti.

ZEYNEP ERDİVANLI

