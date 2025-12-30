Meclis’te çalışmalarını tamamlayan Çocuk İstismarını Araştırma Komisyonu, çocukları dijital dünyadaki zararlı içeriklerden korumak için yapay zekâ destekli denetimden ebeveyn kontrol sistemlerine kadar acil önlem çağrısında bulundu.

ESMA ALTIN- Meclis’te çalışmalarını tamamlayan Çocuk İstismarını Araştırma Komisyonunun taslak raporunda, çocukları internet ortamındaki her türlü olumsuz içeriğe karşı korumak ve sağlıklı nesillerin yetişmesi maksadıyla ilgili kurum ve kuruluşların acilen alması gereken tedbirler belirlendi.

Bu konuda gündeme gelen bazı öneriler şöyle:

Geleneksel ve dijital yayın platformlarının sayısı ve içerik hacminin, geleneksel denetim yöntemleriyle etkin şekilde kontrol edilmesinin güç olması sebebiyle, RTÜK ile BTK gibi düzenleyici kurumlar ile üniversiteler ve TÜBİTAK arasında iş birliği sağlanarak, yapay zekâ destekli denetim sistemleri geliştirilmeli.

Sosyal medya fenomenleri ve içerik üreticilerine yönelik etik kurallar belirlenmeli ve gerekli denetimler yapılmalı.

Ebeveynlerin çocuklarının çevrim içi aktivitelerini izleyebilecekleri ve yönetebilecekleri denetim araçları ile şüpheli durumlarda ebeveynleri bilgilendirmeye yönelik uyarı sistemleri sosyal platformlar tarafından sağlanmalı.

Çocukların cep telefonu kullanımında zararlı içeriklerden korunmasını sağlamak maksadıyla, güvenlik ayarları ve çocuk koruma paketleri kolay aktive edilebilen standart bir özellik olarak cihazlara entegre edilmeli.

Haberle İlgili Daha Fazlası