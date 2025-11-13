ABD’nin Florida eyaletinde doktorun yanlışlıkla 10 kat fazla dozda ilaç reçete etmesi sebebiyle 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Aile, doktorlara ve hastaneye dava açarken, anne Dominique Page "Hiçbir ebeveyn çocuğunu böyle bir şekilde kaybetmemeli. " ifadelerinde bulundu.

ABD’nin Florida eyaletinde iki yaşındaki De’Markus Page, doktorunun yazdığı hatalı ilaç dozu nedeniyle potasyum zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

YANLIŞLIKLA 10 KATINI YAZDI

Edinilen bilgilere göre, Shands Hastanesi doktoru Dr. Jiabi Chen, küçük çocuğa 1.5 mmol/L (27 mg) yerine yanlışlıkla 15 mmol/L (270 mg) potasyum takviyesi yazdı. Eczane sisteminin aşırı doz uyarısı vermesine rağmen, hemşireler ve eczacılar durumu görmezden geldi.

3 Mart 2024'te yüksek doz ilacın ardından kalp krizi geçiren çocuk, yaklaşık 20 dakika boyunca oksijensiz kaldı. Yapılan müdahalelerin ardından hayata tutunmayı başaran De’Markus, ağır beyin hasarı nedeniyle iki hafta boyunca destek ünitesine bağlı yaşadı.

Shands Hastanesi

Talihsiz çocuk, 18 Mart tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ACILI ANNE 'ÖNLENEBİLİRDİ' DİYEREK ÇIKIŞTI

Anne Dominique Page, Florida Üniversitesi ve Shands Hastanesi'ne 50 bin dolarlık tazminat davası açarken, “Hiçbir ebeveyn çocuğunu böyle bir şekilde kaybetmemeli. Yaşadığımız şey akılalmaz ve en kötüsü, tamamen önlenebilirdi.” ifadelerinde bulundu.

De’Markus Page

Page ailesinin avukatı Jordan Dulcie, hastaneyi ve doktorlarının eylemlerini 'ağır ihmal' olarak nitelendirerek 'temel tıbbi bakım standartlarını karşılamadıklarını' söyledi.

Hastane dava hakkında bir yorumda bulunmazken, ilacı yanlış reçete eden doktordan da bir açıklama gelmedi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

ZEYNEP ERDİVANLI

Haberle İlgili Daha Fazlası