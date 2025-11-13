Gana'da askere alım sırasında izdiham! Ölü ve yaralılar var
Gana'nın başkenti Akra'da asker alım sırasında çıkan izdihamda 6 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar acil bir şekilde hastaneye sevk edilirken, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.
Gana'da asker alımı sırasında yaşanan izdiham sonucu 6 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.
- Binlerce gencin orduya katılmak içinbaşkentteki El-Wak Spor Stadyumu'na akın ettiği bildirildi.
- Yaralıların hastaneye sevk edildiği ve bölgede geniş güvenlik önlemleri alındığı kaydedildi.
Gana Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, orduya katılmak isteyen binlerce gencin başkentteki El-Wak Spor Stadyumu'na akın etmesi sonucu izdiham yaşandığı belirtildi.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Açıklamada, izdihamda 6 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralıların hastaneye sevk edildiği aktarılan açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgede güvenlik önlemleri aldığı ifade edildi.
Açımlamada, olayın, teknik aksaklıklar nedeniyle uzatılan asker alımı süreci sırasında meydana geldiği kaydedildi.
