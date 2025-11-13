ABD hükümeti yeniden açılıyor! Tasarı kabul edildi
ABD'de hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısı Temsilciler Meclisi'nde de kabul edildi
ABD Temsilciler Meclisi, 43 gündür kapalı olan federal hükümetin yeniden açılması için geçici bütçe tasarısını onayladı.
ABD Senatosunun ardından Temsilciler Meclisi de 1 Ekim'de kapanan federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını onayladı.
ABD bütçe krizini aşamadı! Federal hükümet resmen kapandı
ABD'de hükümet kapandı mı? Piyasalar nefesini tuttu, Trump'tan kritik açıklama
ABD'de federal kurumların çoğuna 30 Ocak'a kadar bazı federal kurumlara ise mali yıl boyunca finansman sağlanmasını öngören bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 209'a karşı 222 oyla kabul edildi.
Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerinden 2'sinin karşı çıktığı tasarıya, Demokrat üyelerden ise 6 "evet" oyu geldi.
Tasarı, imzalaması için ABD Başkanı Donald Trump'ın masasına gidecek. Trump'ın, söz konusu tasarıyı imzalamasıyla 43 gündür kapalı olan federal hükümet yeniden açılacak.
ÜLKE TARİHİNİN EN UZUN SÜREN KAPANMASI
ABD'de Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükümet 1 Ekim'de kapanmıştı.
Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler, kapanmanın 40. gününe girdiği pazar günü hükümetin açılmasına yönelik geçici bütçe konusunda uzlaşmaya varmıştı.
Demokrat senatörlerin sağlık hizmetleri sübvansiyonlarının uzatılmasının garanti edilmesi şartından geri adım atması, hükümetin açılmasına yönelik sürecin önünü açmıştı.
Tasarı, yerel saatle pazartesi gecesi yapılan Senato oylamasında, 40'a karşı 60 oyla kabul edilmişti.