Trump'ın reddettiği Epstein mektubu açıklandı! Reddetmiş, 10 milyar dolarlık dava açmıştı
ABD Başkanı Donald Trump’ın adı yeniden Jeffrey Epstein dosyasında gündeme geldi. Demokratlar, Trump'ın, Epstein'e gönderdiği öne sürülen "cinsel içerikli" doğum günü mektubunu kamuoyuna açıkladı. Trump, daha önce mektubu reddetmiş ve 10 milyar dolarlık tazminat davası açmıştı.
ABD siyasetinde yeni bir kriz patlak verdi. Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat üyeler, Donald Trump’ın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e gönderdiği iddia edilen “cinsel içerikli” doğum günü mektubunu kamuoyu ile paylaştı.
Komitenin yaptığı açıklamada, Trump'ın reddettiği doğum günü mektubunun ABD Başkanı tarafından Epstein'e gönderildiği öne sürüldü.
Mektubun 2003 yılında Epstein'ın doğum günü için hazırlanan hediye paketinin parçası olarak gönderildiği iddia edilmişti. Trump'ın adının ve imzasının bulunduğu mektupta, el çizimi gibi görünen kıvrımlı bir kadının silueti ile çerçevelenmiş bir metnin yer aldığı belirtilmişti.
Mektupta, Trump'ın Epstein'e hitaben, "Arkadaşlık harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun. Her günün başka bir harika sır olmasını dilerim." ifadesini kullandığı iddia edilmişti.
Trump, söz konusu mektupla ilgili haber yayımlayan The Wall Street Journal gazetesine 10 milyar dolarlık dava açmış ve mektupla ilgili tüm iddiaları reddetmişti.