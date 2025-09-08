Trump'ın reddettiği Epstein mektubu açıklandı! Reddetmiş, 10 milyar dolarlık dava açmıştı

ABD siyasetinde yeni bir kriz patlak verdi. Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat üyeler, Donald Trump’ın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’e gönderdiği iddia edilen “cinsel içerikli” doğum günü mektubunu kamuoyu ile paylaştı.

Komitenin yaptığı açıklamada, Trump 'ın reddettiği doğum günü mektubunun ABD Başkanı tarafından Epstein'e gönderildiği öne sürüldü.

Mektubun 2003 yılında Epstein'ın doğum günü için hazırlanan hediye paketinin parçası olarak gönderildiği iddia edilmişti. Trump 'ın adının ve imzasının bulunduğu mektupta, el çizimi gibi görünen kıvrımlı bir kadının silueti ile çerçevelenmiş bir metnin yer aldığı belirtilmişti.

Mektupta, Trump 'ın Epstein'e hitaben, "Arkadaşlık harika bir şeydir. Doğum günün kutlu olsun. Her günün başka bir harika sır olmasını dilerim." ifadesini kullandığı iddia edilmişti.