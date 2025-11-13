Pakistan'da doğalgaz seferberliği! Naylon poşetlere doldurup evlerinde kullanıyorlar
Pakistan'ın Karak bölgesinde halk, doğalgaz hattı bulunmadığı için yüzeye çıkan gazı naylon torbalara doldurarak evlerine taşıyor. Uzmanlar, söz konusu yöntemin patlama ve yangın riski taşıdığını, dolayısıyla ölümcül olabileceğini belirtiyor.
- Halk arasında 'balon gaz' olarak adlandırılan bu yöntemde, torbalarda biriken doğalgazın küçük bir kıvılcımla alev alabileceği belirtiliyor.
- Geçmişte birçok evde bu yöntem nedeniyle can kaybı yaşandığı bildiriliyor.
- Uzmanlar, güvenli bir altyapı kurulması için hükümete çağrıda bulunuyor.
Pakistan’ın kuzeybatısındaki Karak bölgesinde doğalgaz hattı bulunmayan halk, uzun yıllardır tehlikeli bir yöntemle enerji ihtiyacını karşılıyor.
HORTUMLARLA NAYLON TORBALARA DOLDURULUYOR
Yüzeye yakın çıkan doğalgaz, hortumlarla dev torbalara doldurularak evlere taşınıyor. Daha sonra da ocaklara bağlanıyor.
ÖLÜMCÜL RİSKLER TAŞIYOR
Uzmanlar, halk arasında 'balon gaz' olarak adlandırılan bu yöntemin ölümcül riskler taşıdığı uyarısında bulunuyor. Torbalarda biriken doğalgazın küçük bir kıvılcımla alev alabileceği, geçmişte de birçok evde bu sebeple can kaybı yaşandığı bildiriliyor.
Doğalgaz hattı bulunmayan halk, yıllardır çaresizlikten yemek yaparken bu yöntemi kullanmaya devam ediyor. Uzmanlar ise, güvenli bir altyapı kurulması için hükümete çağrıda bulunuyor.