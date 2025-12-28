Yok artık dedirten araştırma: Yürüme hızı beynin kaç yaşında olduğunu söylüyor
Günlük hayatta basit bir alışkanlık gibi görünen yürüme hızı, beyin sağlığı ve yaşlanma süreci hakkında çarpıcı ipuçları sunduğu ortaya çıktı.
Bilimsel araştırmalarda, yavaş yürüyen kişilerin beyin hacminin daha küçük olduğu ve beyin yapılarında belirgin farklılıklar bulunduğu tespit edildi.
SADECE YÜRÜMEK DEĞİL, BEDENİN İÇ İŞLEYİŞİ
Araştırmalara göre bir kişinin mağazaya, parka ya da otobüs durağına yürürkenki hızı; hastaneye yatma, kalp krizi geçirme ve hayat süresiyle doğrudan bağlantılı.
Yürüme hızı, aynı zamanda bilişsel yaşlanma hızını ölçmek için de güçlü bir gösterge olarak kabul ediliyor.
YÜRÜME HIZI TESTİ NEYİ GÖSTERİYOR
Yürüme hızı testi, kişinin günlük hayatta bağımsız hareket edebilme kapasitesini ölçüyor. Ev işlerini yapabilme, fiziksel dayanıklılık ve genel sağlık durumu bu testle değerlendirilebiliyor.
Ayrıca felç sonrası iyileşme sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair ipuçları da sunuyor.
ANİ YAVAŞLAMA ALARM SİNYALİ
Yaş ilerledikçe yürüme hızının düşmesi doğal kabul edilmekte. Ancak hızdaki ani gerileme, altta yatan sağlık sorunlarının işareti olarak görülüyor. Uzmanlara göre bu durum, kas gücünde azalma, eklem hareketliliğinde düşüş ve hareketsiz yaşamla doğrudan ilişkili.
EVDE KOLAYCA YAPILABİLEN BASİT TEST
Yürüme hızını ölçmek için yalnızca bir kronometre ve ölçü aleti yeterli oluyor. Geniş alanda 10 metrelik, ev ortamında ise 4 metrelik testlerle kişinin normal yürüme temposu hesaplanabiliyor. Ölçülen süre, mesafeye bölünerek hız elde ediliyor.
YAŞA GÖRE ORTALAMA HIZLAR
Araştırmalar, yaş gruplarına göre yürüme hızlarının net biçimde değiştiğini gösteriyor. 40’lı yaşlarda saniyede yaklaşık 1,4 metre olan ortalama hız, 80’li yaşlarda 1 metrenin altına düşüyor.
Pittsburgh Üniversitesi’nin 65 yaş üstü 34 binden fazla kişiyi kapsayan uzun soluklu çalışması, yürüme hızının hayat süresiyle güçlü bağlantısını ortaya koydu.
75 yaşında en yavaş yürüyen erkeklerin 10 yıl hayatta kalma ihtimali yüzde 19’da kalırken, en hızlı yürüyenlerde bu oran yüzde 87’ye çıktı.
BEYİN VE BEDEN BİRLİKTE YAŞLANIYOR
Araştırmalar, yavaş yürüyen kişilerin yalnızca fiziksel değil, bilişsel olarak da daha hızlı yaşlandığını gösteriyor. Bu kişilerde hafıza, işlem hızı ve muhakeme becerilerinde düşüş gözleniyor.
Beyin görüntülemelerinde daha küçük beyin hacmi, daha ince neokorteks yapısı ve belirgin yapısal değişimler görülmekte.
45 YAŞINDA BİLE TABLO NETLEŞİYOR
Yeni Zelanda’da yürütülen uzun süreli bir araştırmaya göre 45 yaşındaki bireylerde bile yürüme hızı, beynin yaşlanma hızını yansıtıyor.
Aynı yaş grubunda bazı kişilerin gençler kadar hızlı yürürken, bazılarının çok daha ileri yaşlardaki bireyler kadar yavaş olduğu belirlendi.
YÜRÜME HIZI ÇOCUKLUKLA BAĞLANTILI
Çalışmada, yavaş yürüyen yetişkinlerin çocukluk dönemindeki bilişsel testlerde de daha düşük performans sergilediği görüldü.
Yürüyüşle beyin genç tutulabilir
Uzmanlara göre yürüme hızı artırılabilir bir alışkanlık. Düzenli yürüyüş, fiziksel aktiviteyi artırmak, kısa molalarla hareketsizliği bölmek ve tempoyu kademeli yükseltmek beyin ve vücut sağlığı üzerinde olumlu etki sağlıyor.