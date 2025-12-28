Bilimsel araştırmalarda, yavaş yürüyen kişilerin beyin hacminin daha küçük olduğu ve beyin yapılarında belirgin farklılıklar bulunduğu tespit edildi.

Günlük hayatta basit bir alışkanlık gibi görünen yürüme hızı, beyin sağlığı ve yaşlanma süreci hakkında çarpıcı ipuçları sunduğu ortaya çıktı.

Yürüme hızı, aynı zamanda bilişsel yaşlanma hızını ölçmek için de güçlü bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Araştırmalara göre bir kişinin mağazaya, parka ya da otobüs durağına yürürkenki hızı; hastaneye yatma, kalp krizi geçirme ve hayat süresiyle doğrudan bağlantılı.

Ayrıca felç sonrası iyileşme sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair ipuçları da sunuyor.

Yürüme hızı testi, kişinin günlük hayatta bağımsız hareket edebilme kapasitesini ölçüyor. Ev işlerini yapabilme, fiziksel dayanıklılık ve genel sağlık durumu bu testle değerlendirilebiliyor.

Yaş ilerledikçe yürüme hızının düşmesi doğal kabul edilmekte. Ancak hızdaki ani gerileme, altta yatan sağlık sorunlarının işareti olarak görülüyor. Uzmanlara göre bu durum, kas gücünde azalma, eklem hareketliliğinde düşüş ve hareketsiz yaşamla doğrudan ilişkili.

Yürüme hızını ölçmek için yalnızca bir kronometre ve ölçü aleti yeterli oluyor. Geniş alanda 10 metrelik, ev ortamında ise 4 metrelik testlerle kişinin normal yürüme temposu hesaplanabiliyor. Ölçülen süre, mesafeye bölünerek hız elde ediliyor.

75 yaşında en yavaş yürüyen erkeklerin 10 yıl hayatta kalma ihtimali yüzde 19’da kalırken, en hızlı yürüyenlerde bu oran yüzde 87’ye çıktı.

Araştırmalar, yaş gruplarına göre yürüme hızlarının net biçimde değiştiğini gösteriyor. 40’lı yaşlarda saniyede yaklaşık 1,4 metre olan ortalama hız, 80’li yaşlarda 1 metrenin altına düşüyor.

BEYİN VE BEDEN BİRLİKTE YAŞLANIYOR

Araştırmalar, yavaş yürüyen kişilerin yalnızca fiziksel değil, bilişsel olarak da daha hızlı yaşlandığını gösteriyor. Bu kişilerde hafıza, işlem hızı ve muhakeme becerilerinde düşüş gözleniyor.

Beyin görüntülemelerinde daha küçük beyin hacmi, daha ince neokorteks yapısı ve belirgin yapısal değişimler görülmekte.