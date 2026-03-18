Okullarda yeni dönem başlıyor! Cep telefonu yasağı bu kez Polonya'da
Polonya, 16 yaş altı öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanımını 1 Eylül itibarıyla yasaklama kararı aldı. Düzenleme, çocukların ekran süresini ve sosyal medya kullanımını sınırlamayı hedefliyor.
- Polonya Eğitim Bakanı, okullarda telefon kullanımının yaygınlaşmasının internet bağımlılığını artırdığını ve eğitim sürecini olumsuz etkilediğini belirtti.
- Yeni düzenlemeyle okullarda cep telefonu kullanımının artık “normal” kabul edilmeyeceği vurgulandı.
- Avrupa genelinde de AB ve üye ülkeler, çocukların internet ve sosyal medya kullanımını sınırlandırmaya yönelik düzenlemeler üzerinde çalışıyor.
Polonya, çocukların dijital alışkanlıklarını sınırlamaya yönelik önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Ülkede 16 yaş altı öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanması 1 Eylül itibarıyla yasaklanacak.
Polonya Eğitim Bakanı Barbara Nowacka, uzun süredir üzerinde çalışılan yasal düzenlemenin tamamlandığını ve söz konusu değişikliğin özellikle çocukların ekran süresini azaltmayı ve sosyal medya kullanımını kontrol altına almayı amaçladığını belirtti.
Okullarda akıllı telefon yasak kararı! Sınıfa girmeden toplanacak, İsveç'ten eğitimde tarihi adım
İNTERNETE BAĞIMLILIK DÜZEYİ ARTTI
Okullarda telefon kullanımının yaygınlaşmasının ciddi bir sorun haline geldiğine dikkat çeken Nowacka, çocukların internete bağımlılık düzeyinin giderek arttığını ve bu durumun eğitim sürecini olumsuz etkilediğini ifade etti. Yeni düzenlemeyle birlikte okullarda cep telefonu kullanımının artık “normal” kabul edilmeyeceği vurgulandı.
Öte yandan Avrupa genelinde de benzer adımlar hız kazanmış durumda. Avrupa Birliği ve üye ülkeler, çocukların internet ve sosyal medya kullanımını sınırlandırmaya yönelik çeşitli düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bazı ülkelerde sosyal medya platformlarına erişim ebeveyn iznine bağlanırken, birçok ülkede ise yaş kısıtlamaları gündemde.