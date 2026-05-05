Mağduriyet algısı tutmadı! CHP mitinglerindeki söylem de değişti
CHP, yeni strateji kapsamında mitinglerdeki söylemini değiştirerek ekonomi ve vaatlere odaklanma kararı aldı. Parti kurmayları, mağduriyet temelli söylemin karşılık bulmadığını belirtirken, sahada çözüm mesajlarının öne çıkacağını ifade etti.
- Özel, bu kapsamda Karabük'teki mitingde soruşturmalar ve belediye başkanları yerine ekonomiye yönelik eleştiriler yaptı ve partisinin vaatlerini anlattı.
- CHP kurmayları, söylem değişikliğinin amacının vatandaşların sorunlarını çözebileceklerini göstermek ve onları 'çözümün adresi CHP' olarak ikna etmek olduğunu belirtti.
- Mitinglerde mevcut sıkıntıların çözümünün partide olduğu ve vaatlerin duyurulacağı ifade edildi.
- Davalar üzerinden geliştirilen mağduriyet söyleminin toplumda karşılık görmediği ve bunun kamuoyu araştırmalarına da yansıdığı belirtildi.
- Partinin bir numaralı gündeminin halkın sorunları ve iktidara gelindiğinde yapılacaklar olduğu ve vatandaşları buna ikna etmenin gerektiği vurgulandı.
Berat Temiz / ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü toplantıların ardından belirlediği yeni yol haritası kapsamında söylem değişikliğine de gitti. Hafta sonları düzenlenen il mitinglerindeki konuşmalarda artık öncelik soruşturmalar yerine ekonomi ve vaatler olacak.
ÖZEL, İMAMOĞLU'NA DEĞİNMEDİ
İlk adımı önceki gün Karabük’te düzenlenen mitingde atan CHP lideri Özgür Özel, soruşturmalar, belediye başkanları yerine ekonomiye yönelik eleştirilerde bulundu, partisinin vaatlerini anlattı. Karabük'te kamudaki taşeronlar, en düşük emekli maaşı ve yerel konulara değinen Özel, Ekrem İmamoğlu için ayrı bir başlık açmadı.
Özkan Yalım'dan Özgür Özel'e VIP kıyak! Dönüşümün bedeli belediye kasasından
CHP kurmayları, mitinglerdeki söylem değişikliği için “Vatandaşların desteğini almamız için onların sorunlarını çözebileceğimizi göstermemiz gerekiyor. Yeni süreçte sürekli sahada olacağız ve vatandaşlara ‘çözümün adresi CHP’ diyeceğiz. Mitinglerde de hem mevcut sıkıntıların çözümünün bizde olduğunu anlatacağız hem vaatlerimizi duyuracağız” dedi.
"MAĞDURİYET" SÖYLEMİ KARŞILIK GÖRMEDİ
Davalar üzerinden geliştirilen mağduriyet söylemenin toplumda karşılık görmediğini, bu durumun kamuoyu araştırmalarına da yansıdığı ifade eden kurmaylar, "Bir numaralı gündemimiz halkın sorunları ve iktidara geldiğimizde neler yapacağımız. Vatandaşları buna ikna etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
CHP'yi sarsacak kulis bilgisi! "Özgür Özel gidiyor, Kemal Kılıçdaroğlu geliyor"