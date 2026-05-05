CHP, yeni strateji kapsamında mitinglerdeki söylemini değiştirerek ekonomi ve vaatlere odaklanma kararı aldı. Parti kurmayları, mağduriyet temelli söylemin karşılık bulmadığını belirtirken, sahada çözüm mesajlarının öne çıkacağını ifade etti.

Berat Temiz / ANKARA - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü toplantıların ardından belirlediği yeni yol haritası kapsamında söylem değişikliğine de gitti. Hafta sonları düzenlenen il mitinglerindeki konuşmalarda artık öncelik soruşturmalar yerine ekonomi ve vaatler olacak.

Mağduriyet algısı tutmadı! CHP mitinglerindeki söylem de değişti

ÖZEL, İMAMOĞLU'NA DEĞİNMEDİ

İlk adımı önceki gün Karabük’te düzenlenen mitingde atan CHP lideri Özgür Özel, soruşturmalar, belediye başkanları yerine ekonomiye yönelik eleştirilerde bulundu, partisinin vaatlerini anlattı. Karabük'te kamudaki taşeronlar, en düşük emekli maaşı ve yerel konulara değinen Özel, Ekrem İmamoğlu için ayrı bir başlık açmadı.

CHP kurmayları, mitinglerdeki söylem değişikliği için “Vatandaşların desteğini almamız için onların sorunlarını çözebileceğimizi göstermemiz gerekiyor. Yeni süreçte sürekli sahada olacağız ve vatandaşlara ‘çözümün adresi CHP’ diyeceğiz. Mitinglerde de hem mevcut sıkıntıların çözümünün bizde olduğunu anlatacağız hem vaatlerimizi duyuracağız” dedi.





"MAĞDURİYET" SÖYLEMİ KARŞILIK GÖRMEDİ

Davalar üzerinden geliştirilen mağduriyet söylemenin toplumda karşılık görmediğini, bu durumun kamuoyu araştırmalarına da yansıdığı ifade eden kurmaylar, "Bir numaralı gündemimiz halkın sorunları ve iktidara geldiğimizde neler yapacağımız. Vatandaşları buna ikna etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.





