Antalya’da düzenlenen seminerde göç haberlerinde yanlış bilgi ve dezenformasyonun etkileri masaya yatırıldı. Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Niyazi Ulugölge, medyanın haber diliyle toplumsal algı arasında doğrudan bir bağ bulunduğunu vurguladı.

GAMZE ERDOĞAN- İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı tarafından Antalya’da, “Göç haberlerinde yanlış bilgi ve dezenformasyonla mücadele” konulu seminer düzenlendi.

Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Niyazi Ulugölge, “Bizim kurum olarak sahada verdiğimiz mücadele ne kadar hayatiyse; medyanın haberleri ele alış biçimi de o kadar hayatidir.

Kaynağı belirsiz, ne zaman çekildiği belli olmayan bir video ya da tamamen bağlamından koparılmış bir fotoğraf bir anda infial oluşturabiliyor. Medya, teyit ettiği, doğrusunu yazıp çizdiği her bir haberle toplumsal kaosu önler, iç barışa hizmet eder” dedi.

Göç haberlerinde terimlerin doğru kullanılması amacıyla gazeteciler için bir kılavuz hazırlanacak.

