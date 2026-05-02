Uşak Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklu bulunan makam şoförü, etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade verdi. Şoförün açıklamaları belediye içindeki iddia edilen usulsüzlükleri ve mali işlemleri gündeme taşıdı. Şoför, ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracının VIP dönüşümünün belediye kaynaklarıyla yapılarak 170 bin euro ödendiğini iddia etti.

Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak savcılığa ifade verdi ve belediye içindeki iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin detaylı açıklamalarda bulundu.

"BAĞIŞ ADI ALTINDA 2.3 MİLYON TL TOPLANDI"

Murat Altınkaya, verdiği ifadede bağış adı altında toplanan yaklaşık 2,3 milyon TL’lik kaynağın Yalım’ın özel şirket borçlarında kullanıldığını söyledi. İfadede toplanan paranın hemen sigorta borcuna yatırılması yönünde talimat verildiği ve sigorta borçlarının bu parayla ödendiği, 750-760 bin TL seviyesinde nakit paranın da doğrudan taşınarak hesaba yatırıldığı belirtildi.

"ÖZEL'İN LÜKS ARACININ VIP DÖNÜŞÜMÜ KAMU KAYNAKLARINDAN"

Altınkaya, ifadesinde eski başkan Özkan Yalım ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen Mercedes Benz V300 model iki aracın İstanbul'da bir dizayn şirketinde VIP araca dönüştürüldüğünü, Özel'in kullandığı aracın 170 bin Euro+KDV tutarındaki dönüşüm bedelinin, belediyeye ait Uşak Sosyal Tesisleri Limited Şirketi tarafından ödendiğini anlattı.

UŞAKSPOR ÜZERİNDEN "HAYALİ" İSTİHDAM

Öte yandan Altınkaya, Uşaksporlu futbolcuların ve eşlerinin belediyede çalışıyor gibi gösterilerek maaşlarının belediye bütçesinden ödendiğini, ancak bu kişilerin fiilen belediyeye hiç uğramadıklarını söyledi.

Uşakspor adına toplanan bağış paralarıyla Yalım Garden çalışanlarının maaşlarının ödendiğini iddia eden Altınkaya, "Poşet içinde parayı verip çalışanların maaşını öde dediğini gördüm" şeklinde konuştu.

"BELEDİYE ARAÇLARI ŞAHSİ İŞLERİNDE KULLANILIYORDU"

Uşak Belediyesi'nde yaşanan usulsüzlüklerle ilgili bilgiler sıralayan Altınkaya "Belediyeye ait araçlar eşi ve çocukları tarafından şahsi işlerde kullanılıyordu" diyerek aile fertleri için şoför de tahsis edildiğini belirtti.

Görevden alınan ve tutuklanan Özkan Yalım'ın çok tartışılan özel hayatıyla ilgili de konuşan Altınkaya "Belediyeye bağlı Dokur Evinden halılar alınıp sevgilisinin evine götürüldü. Teslim evrakını ben imzalamadım, Özkan Yalım imzaladı." dedi.

"FATURALAR ŞİŞİRİLEREK YÜKSEK ÖDEMELER YAPILDI"

"3.200.000 TL olarak çıkarılan işin 1.300.000 TL’ye yapılabileceğini söyledim" diyen Altınkaya "Faturalar şişirilerek yüksek ödemeler yapıldı" sözüyle belediyedeki usulsüz işlemlerin olduğunu öne sürdü.

Uşak Belediyesi'nin ihaleye çıkmadan bazı firmalara iş verdiğini iddia eden Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya "Kurucu Alarm firmasına ihalesiz işler verildi. Farklı tarihlerde ödeme yapıldı" ifadelerini kullandı.

Özkan Yalım'ın oğlunun ortağı olduğu şirketin reklam masraflarının belediye tarafından karşılandığını da aktaran Altınkaya, Yalım'ın gizli para trafiğine de işaret etti. "Benzin istasyonundaki kasada nakit TL ve döviz bulunduğunu biliyorum" diyen Altınkaya, Yalım'ın kasa anahtarlarını yanında taşıdığını belirtti.

