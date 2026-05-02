Fenerbahçeli taraftarlar, Süper Lig'de Başakşehir maçında sonradan oyuna dahil olan Edson Alvarez'e tepki gösterdi.

Sezon başından bu yana geçirdiği sakatlıklar nedeniyle formasından uzun süre uzak kalan Meksikalı orta saha Edson Alvarez, Başakşehir maçında sahalara döndü.

AYLAR SONRA İLK MAÇ

2 Şubat 2026'dan beri sahalardan uzak kalan Meksikalı ön libero, 3 ay sonra RAMS Başakşehir maçıyla takıma döndü. Alvarez, antrenman eksiği nedeniyle maça yedek kulübesinde başladı ve karşılaşmanın son anlarında Fred yerine oyuna dahil oldu.

Fenerbahçeli yıldıza büyük tepki: Neye uğradığını şaşırdı

TARAFTARLARDAN TEPKİ GÖRDÜ

Fenerbahçeli taraftarlar, oyuna girdiği esnada ve topla buluştuğu sırada ıslıklarla Edson Alvarez'e tepki gösterdi

