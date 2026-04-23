Uşak Belediyesine yönelik rüşvet soruşturması CHP Genel Merkezine uzandı. Şahit olarak ifade veren iş adamı “Özkan Yalım’ın şoförü ‘Seni vekil yaptıracağım’ sözünü verdiği iş adamından battaniyeye sarılı aldıkları 20 milyon lirayı Özgür Özel’e götürdüklerini söyledi” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Uşak Belediyesine yönelik “rüşvet”, “irtikâp” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

“Tanık” sıfatıyla ifade veren A.K, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren iş adamı olduğunu söyledi. A.K, otelde yasak aşkıyla yarı çıplak basılan Özkan Yalım’ın Uşak’taki akaryakıt istasyonunun yanında eğlence mekânı olması ve belediye başkanı sıfatı dolayısıyla tanıdığını belirtti.

Uşak’taki istasyonunda daha önce uyuşturucu olayı yaşandığını, mekânının elinden alınmaya çalışıldığını, konuyla ilgili soruşturma yapıldığını ve istasyona kolluk kuvvetlerinin koruma amaçlı yerleştirildiğini dile getiren A.K, “Benim istasyonumda 7/24 jandarma bulunması dolayısıyla Özkan Yalım bu durumdan rahatsız oldu. Çünkü istasyonumun yanında onun gece kulübü bulunuyordu. Bana da ‘Bu jandarma neden burada duruyor, neden seni koruyorlar?’ şeklinde sorular soruyordu.

2024 yılı Ağustos ayında jandarma koruması kaldırıldığı için eğlence mekânını koruyan görevliler Yalım’ın talimatıyla bana saldırdılar. Bu olaydan sonra Yalım, şikâyetçi olmayayım diye kendi gece kulübüne 10 gün boyunca benim adımı yazdırarak aramızı düzeltmeye çalıştı. ‘A.K’den A. ailesi olarak özür diliyoruz’ şeklinde mekânın içerisinde yazı yazılıydı” dedi.

Uşak'tan Ankara'ya uzanan CHP'nin rüşvet ağı: Battaniye içerisinde 20 milyon TL almışlar

ÖZEL, YALIM’DAN KORKUYOR

Tanık, bu yazıyla ilgili video kaydını CHP Milletvekili Ali Karaoba’nın kendisinden istediğini öne sürdü. A.K, beyanında şu ifadeleri kullandı:

Sonrasında da bu videoyu (CHP Genel Başkanı) Özgür Özel’e izlettiğini söyledi. Ben Ali Karaoba’ya ‘Sizin buraya başkan olarak seçtirdiğiniz insan, iş adamlarını tehdit ettiriyor, dövdürtüyor, şantajla yıldırmaya çalışıyor, sonradan kendisi bu işten sıyrılmak için bana 50 milyon lira para teklif ediyor, belediyeden ihale teklifinde bulunuyor. Aramızı düzeltmek için kamu kaynaklarını kullanmaya çalışıyor. Bunları Genel Başkan’a iletin’ dedim.

Ali Karaoba da bana görüşeceğini söyledi. Bir süre sonra dönüş yaparak ‘Özgür Özel, Özkan Yalım’dan korkuyor, Özkan’ın elinde Özel’e dair bir şeyler var. Bundan dolayı bir şey yapamıyor’ şeklinde dönüş yapınca ben de kendisiyle irtibatı kestim.

20 MİLYON TL’YE VEKİLLİK VAADİ

Aralık 2025’ten itibaren Yalım’ın şoförü tutuklu şüpheli Murat Altınkaya’nın kendisinin yanına gelip gittiğini ve Yalım’ın insanları gasbettiği, devleti dolandırdığına dair konuşmalar yaptığını iddia eden tanık A.K. şunları kaydetti:

Murat Altınkaya, bana 2025 yılı Eylül aylarında Özkan Yalım’la Uşak’ta faaliyet gösteren iş adamı M.Ç’nin yanına gittiklerini, Yalım’ın M.Ç’ye milletvekilliği vaadinde bulunduğunu, genel merkezle görüşerek bu işi organize edeceğini, bunun için de M.Ç’nin Özgür Özel’e teslim edilmek üzere genel merkeze 20 milyon lira para vermesi gerektiğini, daha öncesinde Yalım’la M.Ç’nin bu konularda konuşarak milletvekilliği ve para miktarında anlaştıklarını, M.Ç’nin de hazırladığı 20 milyon liraya karşılık gelen dolarları nakit olarak kendilerine iş yerlerinde teslim ettiğini söyledi.

PARALARI ÖZEL’İN ODASINA BIRAKTI

Altınkaya, M.Ç’nin tekstil işiyle uğraştığını, Yalım’la birlikte battaniye içerisindeki paraları teslim alarak oradan ayrıldıklarını, battaniyeyi kendi istasyonlarından birine bıraktıklarını, akabinde Yalım ile birlikte Ankara’ya doğru yola çıktıklarını söyledi.

Önce CHP Genel Merkezine uğradıklarını, Yalım’ın arabadan parayı aldığını ve birlikte Özgür Özel’in özel kaleminin yanına gittiklerini, Yalım’ın parayla birlikte Özel’in makam odasına girdiğini, kendisinin de dışarıda beklediğini, bir süre sonra Yalım’ın paraları Özel’in odasında bırakarak dışarıya çıktığını dile getirdi.

