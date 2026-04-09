Rüşvetten tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın belediye personeli sevgilisine hediye ettiği milyonluk Mini Cooper ve el konulan diğer araçlar, kayyım atanan otele getirildi. El konulan araçlar ve otel görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aylar süren teknik ve fiziki takibi sonucunda Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlarda, 57 yaşındaki Cumhuriyet Halk Partili Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

SEVGİLİLERİ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yalım, bir otel odasında yasak aşkıyla birlikte yakalanırken; kamu ihalelerine fesat karıştırıldığı ve rüşvet çarkı kurulduğu iddia edilen Başkan Yalım ile birlikte 9 kişi tutuklanmıştı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve Yalım'ın sevgilileri olduğu iddia edilen Aslıhan Aksoy ve Seher Akay ile birlikte 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHPli Özkan Yalımın sevgilisine aldığı araçlar görüntülendi! Hepsine el konuldu

İŞ YOK, BELEDİYEDEN MAAŞ VAR!

Yalım'ın sevgililerini kendi belediyesinde ve başka CHP'li belediyelerde işe aldırdığı, kadınların çalışmadan maaş aldığı ve belediye imkanlarıyla tatillere götürüldüğü ortaya çıkmıştı.

SEVGİLİYE ALINAN ARACA EL KONULDU

Özkan Yalım’a ait olan ve şoförü Cihan Aras adına kayıtlı Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin envanteri bulunan ancak, Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet soruşturması kapsamında Ankara'da otelde birlikte kaldığı 21 yaşındaki belediye personeli sevgilisi Seher Akay'a hediye ettiği iddia edilen 1.7 milyon lira değerindeki Mini Cooper marka araca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu.

KAYYIM ATANAN OTELİN BAHÇESİNE ÇEKİLDİ

TMSF yetkilileri, Özkan Yalım ile birlikte kumar oynamak için Gürcistan'ın Batum kentine gitmeden önce Uşak Belediyesi otoparkına bırakılan lüks otomobil, otoparktan alınarak yine operasyon kapsamında kayyım atanan Yalım Garden Otel’in bahçesine götürüldü. Havadan dron ile görüntülenen otel, restoran ve eğlence mekanından oluşan yerleşkede, yine operasyon kapsamında el konulan diğer araç ve motosikletlerin de bulunduğu görüldü.

Şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yalım’a ait tesislerin kayyım atanmasının ardından henüz faaliyete açılmadığı öğrenildi.

