Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Gelecek Partisi İlçe Başkanı Ecevit Anuş'un da aralarında bulunduğu 35 kişi istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen AK Parti Yüksekova İlçe Meclis Danışma Toplantısı'nın ardından Büyükçiftlik beldesine bağlı Kerem Zeydan Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende, Gelecek Partisi'nden ayrılarak AK Parti'ye katılan isimlere rozetleri takıldı.

AK PARTİ'YE GEÇTİLER

Gelecek Partisi Büyükçiftlik belde teşkilatından, aileleriyle birlikte toplam 390 kişinin AK Parti saflarına katıldığı bildirildi. AK Parti Hakkâri İl Başkanı Zeydin Kaya, partiye yeni katılan üyelere rozetlerini takarak, "AK Parti ailemiz her geçen gün daha da büyüyor. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti bünyesine katılan önemli isimler arasında şunlar yer alıyor:

Unvan İsim Gelecek Partisi Yüksekova İlçe Başkanı Ecevit Anuş Gelecek Partisi Büyükçiftlik Belde Başkanı Bayram Bilin Belediye Encümeni Mehmet Cemil Yalçın Katılımcı Ayhan Kayhan Katılımcı Veli Caner Katılımcı Ziya Kayhan Katılımcı Ferzende Örnek Katılımcı M. Emin Kayhan Katılımcı Behri Örnek Katılımcı İrfan Kayhan Katılımcı Kadir Yaşar Katılımcı Çetin Genç Katılımcı Fesih Demir Katılımcı Emrullah Yalçın Katılımcı Sercan Anuş Katılımcı M. Salih Anuş Katılımcı Fatih Genç Katılımcı Alaattin Genç Katılımcı Vefa Caner Katılımcı Naif Caner Katılımcı Mesut Caner Katılımcı Nurettin Caner Katılımcı Tahir Caner Katılımcı Tekin Yalçın Katılımcı Sinan Örnek Katılımcı Hadi Bilin Katılımcı Tekin Kayhan Katılımcı Nurullah Genç Katılımcı Muhammed Kayhan Katılımcı Yusuf Anuş Katılımcı M. Selim Kayhan Katılımcı Rojhat Kayhan Katılımcı Kamuran Kayhan

