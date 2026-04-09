Altın fiyatlarında son dakika! 9 Nisan 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:15 itibarıyla 6.745 TL ve ons fiyatı 4.715 dolardan güne başlıyor. Dün 7 bin TL’nin üzerine çıkan fiziki gram altın fiyatı da bugün ilk saatlerde 6.875 TL’ye geriledi. Orta Doğu’da ateşkes ihlalleri ve petrolün yeniden yükselişe geçmesi sarı metali baskılarken; onsta 4.500-5.000 dolar bandının kısa vadede takip edileceği, kalıcı ateşkesin altın için en iyi senaryo olabileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler yakından takip edilirken, ABD ve İran arasında dün ilan edilen 2 haftalık ateşkesin ardından bazı ihlaller yaşandı. Bu gelişmeler, ateşkese yönelik beklentileri ve buna bağlı olarak fiyatlamaları kırılgan hale getiriyor.

DİKKATLER İSLAMABAD’DA

Bir yandan İsrail’in dün Lübnan'a ağır saldırı düzenlemesi İran’ın tepkisi ile karşılaşırken, Hürmüz Boğazında da tam serbestlik sağlanamadı. Dün 90,40 dolara kadar gerileyen petrol, yeniden 96,50 dolara yükseldi. Dikkatler yarın İslamabad’da gerçekleşecek ABD-İran müzakerelerine çevrildi.

ALTINDA YÜKSELİŞ DURDU

Piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında, dün büyük bir coşku ile 4.858 dolara kadar yükselen ons altın, kapanışta 4.719 dolara kadar geriledi. Kazanımlarını koruyamayan ons fiyatında bugünkü işlemlerde 4.715 dolara yakın denge arayışı sürerken, daha zayıf bir eğilim öne çıkıyor.

Altında yükseliş durdu! Gram fiyatı 7 bin TL’nin altında

9 NİSAN 2026 GRAM ALTIN

İçeride de spot piyasada işlem gören 9 Nisan 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:15 itibarıyla 6.745 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki tabelalarda ise fiziki gram altın satış fiyatının 6.875 TL ve çeyrek altın satış fiyatının 11.505 TL olduğu görülüyor. Fiziki gram altın fiyatı dün 7 bin TL’nin üzerini test etmişti.

ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler, ateşkese dair endişeler ve petrol fiyatlarının gerilese bile bir süre yüksek seviyelerde kalabileceğine yönelik beklentilerle birlikte, enflasyonist baskının devam edebileceğini aktarıyor. Bu senaryoda “faiz indirimlerinin önü kapalı” görülürken, altın fiyatları üzerinde de baskı artıyor.

FİYATLAR İÇİN İYİ SENARYO…

Ons altın için kısa vadede haber akışına bağlı olarak bir bant hareketinin yaşanabileceği tahmininde bulunana analistler, “Bu anlamda aşağıda 4.650-4500 dolar destek bölgesi ile yukarıda 5.000 dolar direnci öne çıkabilir. Kalıcı barış ve petrolde daha fazla düşüş altın için iyi senaryo olabilir” diyor.

