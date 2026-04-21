Rüşvetten tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ı, parti yönetimi ve ailesinden ziyaret eden olmadı. CHP’de kesin ihraç süreci ise 11 Mayıs’ta masaya yatırılacak.

Haber Merkezi - Otel odasında belediye çalışanıyla yakalanan ve rüşvet, yolsuzluk, irtikap soruşturması kapsamında 30 Mart’ta tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi tarafından cezaevinde ziyaret edilmediği öğrenildi.

Özkan Yalım

AİLESİ DE ZİYARET ETMEDİ

Özel'in Yalım'a tepkili olduğunu belirten kurmaylar, "Ortaya çıkan görüntüleri Genel Başkanımız tasvip etmediğini söylemişti. Ziyaret hem kamuoyu tepkisini çeker hem de doğru olmaz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Yalım'ı boşanma aşamasında olduğu eşinin ve ailesinin de ziyaret etmediği belirtildi. Yalım'ı tutuklandığı günden bu yana yalnızca partinin bazı hukukçu kurmaylarının ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Gökan Zeybek'in bir defa ziyaret ettiği öğrenildi.

İHRACI 11 MAYIS'TA GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan daha önce parti üyeliği askıya alınan ve kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Özkan Yalım'ın dosyasının YDK'nın 11 Mayıs'ta yapacağı toplantıda görüşüleceği ifade edildi.

